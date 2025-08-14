¿Adiós Copa Sudamericana y clásico? La confesión de Paolo Guerrero tras salir lesionado de Matute: “Ahora es desgarro”

Alianza Lima obtuvo un triunfo muy importante el día de ayer frente a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el resultado de 2-0 a favor pone como favoritos a los íntimos, no podemos perder de vista que la lesión de Paolo Guerrero fue y sigue siendo una situación que genera preocupación en la interna de La Victoria.

Justo cuando reaparecía en los campos de juego luego de algunas jornadas, que era titular y que venía mostrando un buen nivel durante el primer tiempo del encuentro de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva, una lesión muscular sacó al ‘9’ del cotejo y ahora incluso existe la posibilidad de que no solo no puede jugar el duelo de vuelta, sino que tampoco esté apto para el clásico de la Liga 1.

Así es, el partido ante Universitario de Deportes será en pocos días y, de acuerdo a las últimas informaciones, Paolo Guerrero no podrá estar presente ni siquiera como una opción de recambio. A la espera de un informe oficial por parte del área médica de Alianza Lima, en esta ocasión fue el propio delantero quien dio detalles sobre su estado físico y claramente se le vio bastante afectado.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la lesión sufrida y sus sensaciones al respecto?

“Estoy feliz por el triunfo, pero lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que me corría por jugar. ¿El muslo? Sí, venía con eso, por eso no jugué contra Cristal. Venía con una distensión, todavía no he sacado la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro”; comentó el día de hoy Paolo Guerrero en conversación con distintos medios deportivos a nivel local.

Esperando los resultados médicos para saber exactamente el tiempo de recuperación que tendrá, el ‘Depredador‘ señaló lo siguiente: “Desgarro ya es un poco más de tiempo. Con la distensión, el doctor me dio de 10 a 14 días. Ayer fue mi décimo día, pero era el riesgo que me corría. Queda mejorar, seguir con mi terapia, recuperarme el tiempo que deba hacer que imagino que serán dos, tres o cuatro semanas, y volver con las mismas ganas”.

Es así que Paolo Guerrero deberá atravesar un proceso importante de rehabilitación con sesiones especializadas y por lo cual está prácticamente confirmado que no podrá ser parte de la delegación de Alianza Lima que viaje a la ciudad de Quito para enfrentar a Universidad Católica la próxima semana en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, además de que tampoco podrá decir presente ante Universitario de Deportes el próximo 24 de agosto.

Así fue la defensa de Néstor Gorosito tras la lesión de Paolo Guerrero

Teniendo en cuenta que hace algunos días se filtraron videos del popular ‘PG9’ celebrando y bailando en el cumpleaños de su pareja, muchos señalan aquel momento como una falta de cuidado personal. Dicho esto, fue Néstor Gorosito quien quiso terminar con las críticas que para él no tendrían fundamento. “Paolo Guerrero no hizo nada malo. Quién no celebró el cumpleaños de su esposa o su mamá. Pasa que la prensa acá, no todos, viven de la polémica”.

