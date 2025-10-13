Perú vs. Rusia: cuándo y dónde se juega el próximo amistoso de la Selección Peruana

La Selección Peruana no logró imponerse ante Chile y terminó perdiendo 2-1 en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre. Con ese resultado a cuestas, la ‘Bicolor’ ya se concentra en su próximo desafío frente a Rusia, que se jugará en San Petersburgo.

Publicidad

Publicidad

El equipo dirigido por Manuel Barreto tendrá el objetivo de corregir los errores mostrados ante ‘La Roja’ y sumar una victoria que les permita ganar confianza de cara al futuro.

¿Cuándo juega Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú y Rusia está programado para el 12 de noviembre de 2025. Ambos equipos se enfrentarán con la intención de conseguir un triunfo que alegre a sus respectivas hinchadas.

Como ninguno de los dos participará en la Copa del Mundo 2026, este encuentro representa una buena oportunidad para ambos entrenadores de probar y ajustar sus plantillas de cara al futuro.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El duelo entre peruanos y rusos aún no cuenta con un horario confirmado por las federaciones de ambos países. Se espera que en los próximos días o semanas se confirme la hora oficial del partido, para que los hinchas puedan organizarse con anticipación. Cabe resaltar que, el compromiso tendrá lugar en territorio ruso.

¿Dónde ver Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El Perú vs. Rusia será transmitido en vivo para todo el Perú a través de las señales de Movistar Deportes (Canal 3), ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Estos canales ya contaron con los derechos para el reciente amistoso contra Chile, y nuevamente estarán a cargo de la cobertura completa desde San Petersburgo, Rusia.

Publicidad

Publicidad

ver también Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú: “Me gusta…”