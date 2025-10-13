Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Perú vs. Rusia: cuándo y dónde se juega el próximo amistoso de la Selección Peruana

Entérate cuándo, a qué hora y por dónde ver el amistoso entre Perú y Rusia, que se jugará en San Petersburgo por fecha FIFA.

Por Nicole Cueva

Selección Peruana.
© Selección PeruanaSelección Peruana.

La Selección Peruana no logró imponerse ante Chile y terminó perdiendo 2-1 en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre. Con ese resultado a cuestas, la ‘Bicolor’ ya se concentra en su próximo desafío frente a Rusia, que se jugará en San Petersburgo.

Publicidad

El equipo dirigido por Manuel Barreto tendrá el objetivo de corregir los errores mostrados ante ‘La Roja’ y sumar una victoria que les permita ganar confianza de cara al futuro.

¿Cuándo juega Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú y Rusia está programado para el 12 de noviembre de 2025. Ambos equipos se enfrentarán con la intención de conseguir un triunfo que alegre a sus respectivas hinchadas.

Como ninguno de los dos participará en la Copa del Mundo 2026, este encuentro representa una buena oportunidad para ambos entrenadores de probar y ajustar sus plantillas de cara al futuro.

Publicidad

¿A qué hora juega Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El duelo entre peruanos y rusos aún no cuenta con un horario confirmado por las federaciones de ambos países. Se espera que en los próximos días o semanas se confirme la hora oficial del partido, para que los hinchas puedan organizarse con anticipación. Cabe resaltar que, el compromiso tendrá lugar en territorio ruso.

¿Dónde ver Perú vs. Rusia por fecha FIFA?

El Perú vs. Rusia será transmitido en vivo para todo el Perú a través de las señales de Movistar Deportes (Canal 3), ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Estos canales ya contaron con los derechos para el reciente amistoso contra Chile, y nuevamente estarán a cargo de la cobertura completa desde San Petersburgo, Rusia.

Publicidad
Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú: “Me gusta…”

ver también

Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú: “Me gusta…”

Fabio Gruber reveló todo lo que siente por la Selección Peruana antes de jugar: sus vivencias en Alemania

ver también

Fabio Gruber reveló todo lo que siente por la Selección Peruana antes de jugar: sus vivencias en Alemania

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Alianza Lima toma una decisión sobre Néstor Gorosito: cuando aseguraban su renovación
Alianza Lima

Alianza Lima toma una decisión sobre Néstor Gorosito: cuando aseguraban su renovación

El Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará, pero con una condición de última hora
Liga 1

El Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará, pero con una condición de última hora

Japón vs. Brasil: a qué hora juegan y dónde ver por TV el amistoso por la fecha FIFA
Futbol Internacional

Japón vs. Brasil: a qué hora juegan y dónde ver por TV el amistoso por la fecha FIFA

Fue considerado como el que iba a salvar a Universitario: y hoy agrede a rival en Liga 3
Futbol Peruano

Fue considerado como el que iba a salvar a Universitario: y hoy agrede a rival en Liga 3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo