Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú: “Me gusta…”

La Selección Peruana continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador de cara al proceso rumbo al Mundial 2030. En los últimos días, el nombre del argentino Gustavo Álvarez, actual técnico de Universidad de Chile, ha ganado protagonismo como posible candidato.

Ante los rumores, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió pronunciarse y aclarar la situación respecto a estas versiones.

Jean Ferrari confirmó al nuevo DT de Perú

Durante una entrevista con el programa ‘Teledeportes’, Jean Ferrari fue interrogado sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez asuma la dirección técnica de la ‘bicolor’. Firme en su postura, el dirigente evitó confirmar nombres, señalando que no desea alimentar especulaciones ni crear expectativas infundadas.

Además, advirtió que la circulación de este tipo de rumores puede resultar perjudicial, tanto para el entorno de la selección como para los entrenadores involucrados, quienes están concentrados en otros proyectos. Aunque no descartó por completo a Gustavo Álvarez como posible candidato, fue enfático en señalar que aún no hay nada concreto.

“¿La prensa chilena asegura que Gustavo Álvarez será el técnico de la Selección Peruana? No es verdad. Yo no puedo hoy entrar en decir ‘tal si me gusta’, porque la verdad se convierte en una novela. No quiero generar polémicas y van a especular. Lo que menos quiero es que se hable de tal técnico. Al Perú tampoco le hace bien. ¿Me gusta Gustavo Álvarez? Me gusta Fabián Bustos, me gusta Fossati, me gusta Gorosito… Son entrenadores que tienen un perfil acorde a lo que grandes equipos o selecciones necesitan. No puedo descartar absolutamente a nadie“, expresó.

¿Qué dijo la prensa chilena sobre supuesta llegada de Gustavo Álvarez?

De acuerdo con información de TNT Sports, Gustavo Álvarez estaría muy cerca de convertirse en el próximo entrenador de la Selección Peruana, una vez que finalice su etapa con Universidad de Chile.

El estratega argentino tendría la intención de culminar la temporada de la mejor forma posible para poder iniciar conversaciones formales con la FPF.

“Son declaraciones de un técnico que ya decidió irse, lo está notificando. Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”, se lee en el medio chileno.

