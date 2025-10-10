Tras Felipe Chávez, el nuevo 10 que podría sumarse a la Selección Peruana desde Europa: “Lo vienen siguiendo…”

La Selección Peruana está en un momento de cambios importantes, por esa razón se espera la llegada de nuevos elementos. En Videna están haciendo un arduo trabajo para buscar traer a los mejores jugadores, es así como se ve la posibilidad de tener un nuevo 10 que nació en el extranjero. Uno que podría sumarle bastante al equipo patrio.

El último mediocampista interesante es Felipe Chávez, quien ya logró hacer su debut oficial en el primer equipo. Manuel Barreto le dio minutos en la derrota frente a la Selección de Chile, si bien no jugó mucho, ya tuvo su primera experiencia con la ‘Bicolor’. Pero ahora se vendría un nuevo jugador que pueda formar parte del equipo nacional.

¿Quién es el nuevo 10 que jugaría en la Selección Peruana?

Estamos hablando de Mateo Oberson, futbolista de tan solo 15 años que nació en Suiza. Este volante viene desempeñándose en el equipo del Young Boys y es un destacado 10 que siempre se hace presente en área rival. A pesar de haber nacido en Europa está dispuesto a jugar por la Selección Peruana.

El periodista César Mosquera se ha podido comunicar con él en anteriores oportunidades, mencionando que está interesado en jugar por el país. “Quiero ayudar a Perú a ganar” fueron algunas de sus palabras en una entrevista que se le hizo. Dejando en claro que está interesado en vestir la camiseta nacional.

Pero hay un pequeño problema con la posibilidad de jugar con el equipo patrio. Resulta que si bien lo vienen siguiendo desde la Videna, el calendario europeo hace que sea muy difícil que pueda jugar con el conjunto patrio. Por eso no se ha podido llegar a un acuerdo para que pueda vestir la ‘Bicolor’. Pero se está trabajando en poder tenerlo muy pronto en el país para que puedan verlo más de cerca.

Según pudo dar a conocer César Mosquera, existe una chance para que Mateo Oberson pueda estar pronto en el Perú. Todo esto se podría llegar a definir a final de año con una oportunidad para que pueda jugar con la camiseta nacional. Habrá que esperar a ver si el calendario permite esta integración de un futbolista que usa la 10 en uno de los equipos más importantes de Suiza.

Trabajo duro en la búsqueda de nuevos jugadores en el extranjero

Según lo que se ha podido conocer por el mismo Jean Ferrari, en la Videna están trabajan duro en la localización de jugadores peruanos alrededor del globo terráqueo. Es por eso que se conoce hasta la fecha 70 elementos que pueden jugar por el Perú y se espera que puedan ser convocados.

En cada equipo que hay en la Selección Peruana se está comenzando ver más jugadores con doble nacionalidad. Una tendencia que se ha vuelto importante a nivel mundial para competir al más alto nivel.

