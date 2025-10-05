Mr. Peet lo elogió, fue una pesadilla para Barcelona, pero será el gran ausente de Chile vs. Perú

Falta cada vez menos para el partido amistoso Chile vs. Perú, una nueva edición del Clásico del Pacífico. Este duelo, a disputarse en La Florida, tendrá la particularidad que ambos equipos prueben jugadores con vistas al ciclo del Mundial 2030. Por lo tanto, uno de los jugadores chilenos de mejor momento, Alexis Sánchez, muy elogiado en Perú recientemente, no es tenido en cuenta.

Alexis Sánchez supo hacer una carrera impresionante en el fútbol europeo. Esto es algo que supo destacar recientemente el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet. Sin embargo, Chile atraviesa un período de recambio y el ‘Niño Maravilla’ no cuenta para el entrenador Nicolás Córdova.

Tanto Chile como Perú apostarán por nuevos jugadores. Ambas selecciones ya brindaron sus convocados y destacan algunas caras nuevas. Por eso, no será un duelo entre experimentados, sino que esto servirá para que los entrenadores empiecen a probar figuras con vistas a las próximas Eliminatorias para la Copa del Mundo 2030.

Alexis Sánchez y una actuación clave ante Barcelona

Mientras en la Selección Chilena se concentran en el amistoso ante Perú, Alexis Sánchez sigue dejando huella en el fútbol europeo. En el fin de semana previo a la fecha FIFA se destapó con un gol de penal para la sorprendente goleada de su equipo, Sevilla, ante FC Barcelona.

El delantero chileno abrió el marcador para que los sevillanos le ganen a un Barça, diezmado, pero muy pobre en rendimiento. Sánchez anotó de penal ante Wojciech Szczesny y lo gritó con alma y vida, pese a su pasado jugando en el conjunto catalán.

De acuerdo a datos de Sofascore, Sánchez tuvo 31 toques de balón donde dio 11 de 19 pases y, si bien tuvo varias pérdidas, ayudó al ataque del Sevilla para la goleada. También ganó varios duelos en el suelo (5 de 10) y colaboró en defensa cuando tuvo oportunidad.

El sacrificio del delantero sirvió para que el Sevilla gane uno de los partidos más importantes en el último tiempo. En tanto, Alexis mostró que, pese a sus 36 años, sigue siendo un atacante de jerarquía, aún cuando no es tenido en cuenta por ‘La Roja’ para el futuro.

El elogio de Mr. Peet a Alexis Sánchez

Precisamente, su gran trayectoria y amplio recorrido en Europa es uno de los puntos que elogió precisamente Mr. Peet sobre el fútbol chileno. Fue luego de la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile cuando el periodista deportivo destacó especialmente a Alexis Sánchez.

Los elogios fueron precisamente como parte de una explicación sobre las buenas referencias de parte de Europa para con el futbolista chileno. Alexis Sánchez es un ejemplo en ese sentido, al igual que otros jugadores como Arturo Vidal o Claudio Bravo.

“Por ejemplo, la carrera de Alexis Sánchez también ha sido tremenda; lo que hace o lo que hizo Pulgar igual. Claudio Bravo en España. Eso te da un valor de mercado“, dijo en su canal de YouTube. Y agregó: “Todos saben la joya que es Arturo Vidal, pero el resto son tipos muy profesionales“.

