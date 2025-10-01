Es tendencia:
¿Pide convocatoria? La radical postura de Alex Valera tras el adiós de los líderes de la Selección Peruana

Alex Valera se pronunció con contundencia luego de saber que los veteranos de la Selección Peruana no serán convocados.

Por Aldo Cadillo

Alex Valera en la Selección Peruana.
© Getty Images.Alex Valera en la Selección Peruana.

La Selección Peruana pasa por un momento de recambio generacional y por eso el técnico Manuel Barreto tomó las riendas de manera interina hasta diciembre del 2025. Así pues, el estratega tiene que decidir a quién llama y a quién no, y en esas dudas ingresa el nombre de Alex Valera.

Hablando de su actual momento, Alex Valera reconoció que ahora mismo está bien y al 100% para esperar el llamado de la Selección Peruana. Además, ahora se sabe que Manuel Barreto no llamará a los habituales líderes, lo que le abre la puerta al delantero de Universitario.

Charlando con L1 MAX en vivo y en directo, Alex Valera habló sobre una posible convocatoria a la Selección Peruana: “Sí me ilusiona estar en la lista de la Selección Peruana. Ojalá pueda estar y bueno ahora estoy tranquilo y estoy bien”.

Además, el delantero Alex Valera también reveló que ahora sí está al 100%, para que pueda entregarse por completo a la Selección Peruana: “Si se da la oportunidad, voy a dar mi 100% en la Selección Peruana. Todavía no converso con Manuel Barreto, pero en la convocatoria están los mejores”.

¿Por qué Alex Valera no quería ser convocado a la Selección Peruana?

Hay que recordar que el delantero Alex Valera era uno de los llamados a ocupar el puesto de Paolo Guerrero, pero según la información, el atacante de Universitario no se llevaba bien ni con Paolo Guerrero ni con André Carrillo.

Si bien tanto Paolo Guerrero como André Carrillo declararon sobre que no tenían ningún problema con Alex Valera. La noticia tuvo más base al notar que Alex Valera pedía no ser convocado cuando los otros dos mundialistas sí lo eran.

¿A qué jugadores convocará Manuel Barreto para la Selección Peruana?

Manuel Barreto tiene la principal tarea de empezar con el cambio generacional en la Selección Peruana. Así pues, se estima que para el Perú vs. Chile del viernes 10 de octubre convocará a varios jóvenes como Felipe Chávez del Bayern Múnich o Fabio Gruber del Nuremberg.

¿Alex Valera ahora si quiere jugar por la Selección Peruana?

Alex Valera declaró que ahora sí está listo para jugar por la Selección Peruana. Revelando que ya superó sus problemas familiares, ahora el delantero se mostró apto para esperar el llamado del técnico Manuel Barreto.

aldo cadillo
