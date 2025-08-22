Además de Álex Valera: el regreso confirmado que tendrá la Selección Peruana para las Eliminatorias Sudamericanas

A horas de que se pueda conocer una nueva lista de convocados de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026, recientemente se filtró que Álex Valera estaría de regreso. Tras algunos meses de ausencia por temas personales que no fueron puestos en evidencia en la prensa local, ahora el atacante se suma a otro referente que volverá a trabajar de manera oficial en las instalaciones de Videna.

Con una situación muy diferente debido a una prolongada lesión que lo marginó de los campos de juego por más de 15 meses, Yoshimar Yotún regresará a las planificaciones estelares de la Selección Peruana y trabajará por primera vez bajo la dirección técnica Óscar Ibáñez, quien obviamente lo conoce muy bien gracias a los procesos anteriores cuando Ricardo Gareca era el entrenador.

“Yoshimar Yotún y Alex Valera vuelven a la Selección Peruana. Óscar Ibáñez se comunicó con los dos jugadores en los últimos días y serán citados para la fecha doble ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. Convocatoria del domingo tendrá varias novedades”; fue la información del periodista nacional Kevin Pacheco a través de ‘X’ respecto a las novedades que tendrá la Blanquirroja.

¿Cuándo fue el último partido de Yoshimar Yotún con la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que sufrió una grave lesión en la rodilla en abril del año 2024, tenemos que ir hasta noviembre del 2023 para recordar el último partido jugado de Yoshimar Yotún con camiseta de la Selección Peruana. Aquel duelo frente a Venezuela en el Estadio Nacional en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 fue clave para el volante que incluso un golazo.

El popular ‘Yoshi’ culminó una gran jugada luego de una asistencia por Joao Grimaldo y tras un cabezazo convirtió una verdadera ‘pinturita’ que hizo estallar a los miles de hinchas que se dieron cita en la casa de la Bicolor. En cuanto al presente del volante, ya viene compitiendo en buen nivel con Sporting Cristal y se espera que ahora se consolide como un titular habitual para que así recupere esas grandes versiones que todos conocemos.

La confesión de Álex Valera sobre su inminente regreso a la Selección Peruana

Luego del partido entre Palmeiras vs. Universitario de Deportes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Álex Valera habló con la prensa local y detalló que tuvo una conversación con el profesor Óscar Ibáñez ya que sus temas del pasado están solucionados, además de que está totalmente listo para una nueva convocatoria a la Selección Peruana si es que así lo dispone.

“La verdad que ahorita estoy bien. Hablé con el profesor Óscar Ibáñez y, bueno, esperar la convocatoria si se da, pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo. Lo que venga más adelante se verá más adelante”; confesó el delantero de Universitario de Deportes y con lo cual queda totalmente clara la predisposición que tiene de volver a trabajar en Videna.

Fecha y hora de los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

Uruguay vs. Perú | 4 de septiembre | 18:30 hora local

Perú vs. Paraguay | 9 de septiembre | 18:30 hora local

