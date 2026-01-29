Se suma a Mano Menezes: el otro DT brasileño que llega a la Selección Peruana

Mano Menezes es el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Arribó a Lima este jueves 29 de enero para firmar su contrato que lo unirá con ‘La Bicolor’. Será su segundo desafío al frente de una selección, aunque no estará solo, ya que otro entrenador brasileño estará en su cuerpo técnico y, además, dirigirá a la Sub 20.

Publicidad

Publicidad

Thiago Kosloski formará parte del comando técnico de Mano Menezes, tal como en sus últimos pasos en clubes. A su vez, este asistente técnico también será el nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 20. También formará parte de la presentación este jueves en el Hotel Hyatt Centric de Lima.

Thiago Kosloski supo dirigir a Curitiba. Ahora, dirigirá la Sub 20 de Perú (Getty Images).

De hecho, según información del periodista Gustavo Peralta en Hablemos de Max (L1MAX), la tardanza en la presentación de Mano Menezes como entrenador de ‘La Bicolor’ se debió a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo negociando con Thiago Kosloski para el cargo de DT de la Sub 20 peruana.

Publicidad

Publicidad

Thiago Kosloski, con experiencia en las juveniles de Brasil

Kosloski cuenta con gran experiencia en las juveniles de Brasil. De hecho, fue parte de la Selección Sub 20 de Brasil en algunos ciclos, además de colaborar con el crecimiento de las juveniles en dicho país.

Tweet placeholder

ver también Se confirmaron los dos primeros rivales a los que enfrentará Mano Menezes como DT de Perú

Tal cual mencionó Peralta en su programa, el entrenador de 44 años fue clave para el proceso formativo de los futbolistas brasileños que a día de hoy están en Europa. Por tal motivo, desde la FPF buscaron su contratación para que llegue a las juveniles de ‘La Bicolor’.

Publicidad

Publicidad

En el último tiempo, el puesto de entrenador de la Sub 20 peruana estuvo en manos de Carlos Silvestri y de José Guillermo del Solar. Ambos dejaron de trabajar para la FPF. Silvestri es el actual DT de FC Cajamarca, mientras que ‘Chemo’ trabaja en el Club Deportivo Universidad César Vallejo.

El desafío de Thiago Kosloski en la Selección Peruana Sub 20

Thiago Kosloski tendrá un trabajo importante dentro de la estructura de la Selección Peruana. Es que el combinado Sub 20 cuenta con una camada de jugadores importantes que, incluso ahora, están con presente en Europa.

Los nombres de Felipe Chávez y Bassco Soyer apuntan a ser referencia para el brasileño al frente de la Sub 20 bicolor. Debe aprovechar su buen momento en Alemania y Portugal, respectivamente, para potenciarlos de cara al futuro del combinado mayor.

Publicidad

Publicidad

Datos claves