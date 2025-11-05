Tras su doblete, Paolo Guerrero se sinceró sobre la Selección Peruana: “Los chicos están haciendo…”

Paolo Guerrero no deja de ser protagonista en el fútbol peruano, esta vez el goleador peruano se hizo presente en la Liga 1 con un doblete. Pese a los 41 años que tiene, el ‘Depredador’ es todo un matador cuando está frente al arco, lo que le permite seguir sumando goles en las estadísticas. Siendo también un referente de la Selección Peruana decidió dejar un mensaje.

El artillero nacional ya no estará convocado para los partidos frente a Chile y Rusia en este mes de noviembre. Pero al ser un tremendo referente, goleador histórico del cuadro patrio, pues no podía pasar por agua fría lo que se le viene al conjunto patrio. Por lo que dio su opinión sobre la nueva camada que está saliendo en la ‘Bicolor’.

“Es linda la camiseta, creo que han hecho un gran trabajo los de Adidas y los muchachos ahora tienen que hacer su trabajo. Yo sé que lo hacen de la mejor manera, lo hicieron bien ante Chile y ahora tienen dos partidos bonitos también. Es importante que tengan ese roce internacional y nosotros siempre haremos fuerzas para que a nuestro país nos vaya bien“, explicó en L1 Max.

Paolo Guerrero vistiendo la nueva camiseta de Perú (Foto: Adidas).

¿Habrá homenaje a Paolo Guerrero de la Selección Peruana?

Otro de los temas que se habló fue sobre su posible homenaje. Se ha hablado mucho que en la Videna están pensando hacer un partido de despedida para el artillero nacional. Este sería frente al FC Barcelona, pero todavía no se ha confirmado el encuentro. Por lo que podría ser para el mes de diciembre o febrero el cotejo.

Eso sí, el ‘Depredador’ por ahora desconoce sobre un posible evento para homenajearlo. No se han contactado con él, así que seguramente están a la espera de confirmar el encuentro para poder hacer todos los preparativos respectivos.

“No me han dicho nada (sobre un homenaje), pero como te digo, hacer fuerzas en los próximos partidos que se les viene a la selección peruana. Los chicos están haciendo su esfuerzo y hacer fuerza para que nos vaya bien”, sentenció el goleador.

Los números de Paolo Guerrero con la Selección Peruana

Paolo Guerrero ha sido un referente importante en la Selección Peruana, debutando cuando todavía no había hecho su aparición en el primer equipo del Bayern Múnich. Con 20 años Paulo Autuori confió en él y terminó respondiendo en la cancha, siendo luego un goleador importante para la ‘Bicolor’.

Paolo Guerrero (Foto: Selección Peruana).

Desde el 2004 hasta el 2025, Guerrero ha logrado disputar un total de 129 partidos con la camiseta de Perú, logrando marcar 41 goles (máximo anotador peruano) y 14 asistencias en 9660 minutos.

