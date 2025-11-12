Tras su gol ante Rusia, Álex Valera hizo tendencia a Hernán Barcos por su recordada pelea: “No lo supera”

La Selección Peruana jugó su segundo encuentro amistoso en la era de Manuel Barreto. Si bien el equipo no terminó gustando al 100%, se sabe que si algo tiene en este momento es un goleador. Álex Valera está en un gran momento y lo viene reflejando desde donde le toque jugar. Esta vez lo hizo frente a Rusia y generó todo tipo de comentarios.

Así como en la Liga 1, esta vez Valera consiguió marcar un nuevo gol con la camiseta de Perú. El atacante de Universitario de Deportes se sintió en confianza y con un remate de media distancia, venció al portero de Rusia. Este no esperó un disparo que pueda incomodarlo, pero a la hora de caer el balón lo terminó dejando sin posibilidad de atajarlo.

Mira el gol de Álex Valera frente a Rusia:

Claro, con esta anotación se reafirma el gran momento que está pasando Álex Valera en el fútbol peruano. Por ese motivo, los hinchas de la ‘U’ no dudaron un solo momento en recordar a Hernán Barcos.

¿Por qué Hernán Barcos se volvió tendencia por el gol de Álex Valera?

El último clásico entre Universitario vs. Alianza Lima en el estadio Monumental dejó una pelea que hasta ahora se recuerda. Hernán Barcos como nunca se le había visto terminó muy molesto con Álex Valera. Hay muchas teorías de lo que se habrían dicho, lo que si se sabe que el ‘Pirata’ molesto terminó por atacar al jugador ‘crema’ que nunca respondió.

En la cancha el argentino nacionalizado peruano le dijo: “Vamos eh. Muerto, muerto. Ya vas a ver cagn de mierd, cobarde“, fueron las fuertes palabras que propinó. Pero ahí no terminó todo, ya que ante la prensa dio un fuerte discurso que fue lo que detonó todo.

“Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, dijo el argentino.

Desde ese incidente, Hernán Barcos con Alianza Lima se estancaron, sin llegar a pelear por el fútbol peruano. Mientras que Álex Valera continua en una buena racha, marcando goles no solo con Universitario, sino que ahora también con la Selección Peruana.

La reacción de los hinchas en las redes:

Datos Claves

Álex Valera anotó un gol para la Selección Peruana contra Rusia en un encuentro amistoso.

El atacante de Universitario de Deportes marcó el gol con un remate de media distancia.

Los hinchas recordaron a Hernán Barcos tras el gol debido a un altercado en el clásico Universitario vs. Alianza Lima.

