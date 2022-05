Las alarmas se encendieron este martes en la Selección Peruana tras conocerse la gravedad de la lesión de Luis Advíncula, que lo alejará de las canchas por 20 días. Esto provocaría que esté en duda para el repechaje mundialista del 13 de junio ante Australia o Emiratos Árabes, pero tomando como referencia una conferencia donde Ricardo Gareca expresa la confianza que le tiene a sus jugadores, no tendría ningún inconveniente con suplirlo de la mejor manera.

"Escucho todos los días a la prensa que dice que va a pasar el día que nos falte fulano. ¿No tenemos ninguna posibilidad? Que valor que me dan a mí, o sea, yo digo, es un desafío importante que buscamos en los jugadores. Cuando falte un jugador queremos ver el carácter del que lo reemplaza. Nos tiene que demostrar que es mentira lo que se dice, uno puede competir aun faltando las grandes figuras que se mencionan", dijo el técnico de la 'Bicolor' en una conferencia de prensa.

"Muchas veces hay una determinada crueldad que por ahí no se mide, que por ahí tiene que ver con el juego periodístico, pero nosotros creemos en el jugador peruano como lo dijimos en la primera vez que nos presentaron como DT. Cuando uno habla con creer en el jugador peruano no es que creen en determinado jugador o determinadas figuras si no cuál es el sentido de ser técnico. Debemos creer en el jugador peruano al cien por cien", finalizó el 'Tigre'.

Cabe resaltar que el principal jugador para reemplazar a Luis Advíncula sería Aldo Corzo, ya que siempre demostró que podía ocupar el puesto. El duelo entre la Selección Peruana y el ganador de la llave Australia vs. Emiratos Árabes se llevará a cabo el próximo lunes 13 de junio, desde la 1.00 p.m. (hora peruana). El vencedor clasificará al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Francia, Dinamarca y Túnez.