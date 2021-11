Gianluca Lapadula es uno de los jugadores que más da que hablar en la Selección Peruana. Desde antes que se pusiera la Blanquiroja, ya daba temas para los medios. Sus mensajes y sus declaraciones con respecto al país generaban impacto en los hinchas.

Una vez que comenzó a jugar, se notó que podía aportar. Pasaron los partidos y por fin, llegó un triunfo. Contra Ecuador, en Quito, dio dos asistencias y la Blanquiroja ganó. Ese resultado cambió el panorama de cara a las eliminatorias. La Copa América fue un éxito.

En el torneo continental, se inauguró con goles y fue una de las figuras de la Selección. Lamentablemente, aquel buen momento no se pudo repetir en las posteriores fechas triples de las eliminatorias. El delantero no pudo anotar y los resultados no fueron todos positivos.

Justamente a todo esto se refirió el italiano tras llegar este domingo. El delantero sabe que se necesitan los puntos para seguir en la lucha de clasificar al mundial y él quiere sumar. Por eso, habló de un tema que lo tiene preocupado y espera se solucione pronto.

"Creo que (me) faltan los goles. Me siento muy bien físicamente y sería importante ayudar al equipo metiendo goles. (En caso de haber un penal), sí quisiera patearlo. Depende de lo que diga Gareca. (En el orden) Soy el primero", señaló el nacido en Italia que representa al Perú también mencionando los disparos desde los doce pasos.