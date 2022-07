Germán Leguía mostró su indignación este jueves, por la salida del técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, señalando a Agustín Lozano como el principal responsable. Como se sabe, el día de ayer hubo un disgusto en el entorno del argentino tras la oferta presentada por la FPF. Incluso se pudo conocer que el 'Tigre' canceló las siguientes reuniones hasta que la propuesta mejore.

“Me parece horroroso lo que pasó con Ricardo. Un hombre que se quedó después de clasificar al mundial pese a todas las ofertas que tenía, con un equipo corto y un campeonato muy malo. Es evidente que no hay química entre Lozano y Oblitas. El tema de Lozano es Oblitas, eso no me quepa la menor duda”, sostuvo Leguía en Radio Exitosa.

“Tenemos que hacer una campaña para que este señor (Agustín Lozano) se vaya. Llevó a varios invitados en el avión, usó plata de la federación y ahora hace esto. El fútbol cada día está peor por culpa de Lozano", dijo muy molesto el exjugador de la 'Blanquirroja'.

Agustín Lozano se encuentra en Buenos Aires con una delegación en la FPF en busca que Ricardo Gareca acepte quedarse en la Selección Peruana. Sin embargo, según indican varios medios de prensa, la negociación no habría llegado a buen puerto, por lo que el 'Tigre' dio por culminadas las reuniones y no es más DT de la 'Blanquirroja'.