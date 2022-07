Luego de la última conferencia de prensa brindada por Ricardo Gareca este martes, Germán Leguía, exjugador de la Selección Peruana, volvió a disparar contra Agustín Lozano, presidente de la FPF quien señala como el único responsable de la salida del 'Tigre'. Asimismo, dijo que Juan Carlos Oblitas debería continuar en su cargo de director deportivo por el bien del fútbol peruano.

"La conferencia fue buena por parte de Ricardo Gareca así como el agradecimiento a Juan Carlos Oblitas y a Edwin Oviedo. Mencionó a todo el mundo menos al que sabemos. El abogado lo dijo, estamos acostumbrados a reunirnos con presidente, no con personas que no tengan el poder de decidir. ¿Por qué no fue Lozano directamente a hablar con el abogado? Porque no lo quería a Ricardo Gareca, estaba visto que ya no lo quería contratar. Él no quiere a Ricardo Gareca porque no lo puede manejar en la forma como está manejando la Federación", declaró en una entrevista para GolPerú.

"Esto ha sido terrible, ha sido un maltrato a alguien que ha hecho mucho por el Perú y también la forma en como se dieron las cosas. Tú le veías la cara a Bonillo y Santini en conferencia, estaban más sorprendidos que Ricardo. Si no lo querían lo hubieran despedido desde un principio y no mandas a "x" persona a hacer las negociaciones. Ya le estaban preparando el camino para dejarlo mal, pero les salió el tiro por la culata", aseguró Germán Leguía.

Además, le dejó un mensaje a Agustín Lozano."Si tienes sangre retírate, si no te van a sacar. Ni siquiera fue capaz de asistir a la conferencia, la salida de Ricardo la mandó por un tuit y ni salió hablar con los que mandó a negociar. Lozano tiene miedo de salir a dar la cara porque sabe que lo van a hacer trizas", finalizó.

"Juan Carlos ha hecho mucho por el fútbol peruano. Ha trabajado con Ricardo, Bonillo y Santini reuniéndose con los equipos buscando campos de fútbol. Es duro porque si se queda con Lozano habría que rezar por él y ahora que no está Gareca será difícil. Tendrá que decidir entre el bien del fútbol peruano en caso lo dejen trabajar, pero yo no lo creo en lo personal o retirarse por el apoyo a Gareca. Es una decisión difícil", finalizó el exjugador de la 'Blanquirroja'.

Ricardo Gareca logró clasificar a la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia. También llegó a una final de Copa América luego de 44 años en 2019. Además, consiguió triunfos históricos jugando de visita por Eliminatorias ante Paraguay, Venezuela, Colombia y Ecuador. Por ahora, el próximo destino del 'Tigre' es una incógnita, pero ya dejó en claro que en Argentina no ha recibido ninguna propuesta formal y se espera que en los próximos días se pueda conocer más sobre su futuro.