La selección peruana se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 tras perder en los penales con Australia en el repechaje, y tras el compromiso vienen los análisis, y uno de los más importantes lo hizo Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol habló del partido que jugó el cuadro nacional, y también dejó en claro que a fin de mes Ricardo Gareca dirá si sigue o se va de la Bicolor.

Oblitas, además, se refirió a los problemas que hubo en la concentración peruana, señalando que sí "se escaparon algunas cositas".

"Mi percepción particular te la voy a decir. No hicimos un buen partido, todo lo demás que se dice de falta de concentración, que no hubo concentración por acá, son temas que van por el costado, soy un hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho en el momento preciso, así de simple", dijo sobre el cotejo con los oceánicos.

"Volvemos a esa bendita frase que nos resume muchas cosas: ‘esto es fútbol’. Y cuando teníamos que haber hecho el mejor partido no lo hicimos, así de simple. El análisis que viene post partido es un análisis que viene de la mano con la reflexión que les estoy comentando, de lo que estamos hablando con Ricardo, de por qué llegamos de esa manera al partido", agregó.

Finalmente, reconoció que algunas situaciones se les escaparon de las manos en la previa al compromiso, aunque evitó hablar en profundidad de la situación.

"Cuando clasificamos al Mundial cuidamos los pequeños detalles, ahora también los cuidamos, pero algunas cositas se nos escaparon, pero se da dentro de lo normal también eso, pero el partido en si no fue bueno de la selección, y eso nos llevó a la lotería de los penales y todos sabemos lo que pasó", cerró.