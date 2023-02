El ciego habló referente al ex asistente de Ricardo Gareca y del por qué no sigue en la Bicolor

Juan Carlos Oblitas, Director General de la Federación Peruana de Fútbol, dio varios detalles sobre la no continuidad de trabajo del Nolberto Solano en la Videna.

"No sigue porque habló en el momento menos preciso y tuvo unas frases que no fueron felices respecto al extranjeritis y esas cosas por el estilo", explicó en una conversación con el periodista Carlos Univazo.

También, el exjugador y exentrenador comentó que esos comentarios vertidos por el ex volante nacional, no les cayó para nada bien.

"Eso no me cayó para nada bien porque incluso le dije que ¿si iba al exterior acaso no iba a dirigir? Lo hace estando tanto tiempo con ellos (comando técnico de Gareca)", añadió Oblitas.

Cabe recordar que en julio del 2022, luego de saber que Ricardo Gareca dejaba el comando de la Selección Peruana. Ñol pidió darle oportunidad a los estrategas peruanos para que sigan con el proyecto.

"Está Juan (Reynoso), Mosquera, Chemo (Del Solar), hay muchos técnicos peruanos que tienen experiencia y sería lindo. Somos muy Extranjeritis. Te mandan a estudiar afuera y la chance no la tenemos. ¿Cuándo vamos a tener experiencia? ¿Dónde la vamos a ganar? Tenemos que irnos a otro país para ganarla y recién volver acá", mencionó.