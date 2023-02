Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, brindó una entrevista a Willax TV, donde se refirió a diversos temas puntuales en cuanto a la selección peruana. Asimismo, confesó si le jugó mal a Ricardo Gareca.

Precisamente, Eddie Fleischman le hizo la interrogante al 'Ciego'. El periodista deportivo le consultó de manera contundente al directivo: “¿Qué le dirías a los que dicen que Juan Carlos Oblitas le jugó mal a Ricardo Gareca?”

"Jamás, jamás, en todo el momento que conversamos con Ricardo, él dijo: 'Yo me voy si tú te vas. Y si tú te vas, yo me voy", sostuvo el exjugador nacional "(…) Salvo cuando en dos o tres oportunidades hubo problemas en que Ricardo (Gareca) se iba, ahí sí yo me puse “cholo terco” con la Federación Peruana, y Ricardo se quedó y cumplió su contrato", declaró.

El director general de Fútbol también hizo una autocritica con respecto a su anterior gestión. Se cuestionó el no haber renovado cuando la Selección Peruana se encontraba en Qatar disputando el repechaje.

"Cuando Ricardo ya cierra las puertas y decide no ir, acá todo el mundo cometió errores. ¿Mi principal y único error sabes cuál fue? No haber renovado antes cuando me lo pedían acá (FPF). En Qatar me lo estaban pidiendo, pero dije que no porque primero quería que renueve Ricardo. ¿Por qué? Con Gareca yo tenía un sostén mayor por el peso que tiene él", finalizó.