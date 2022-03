Una final más... la última. Desde el crecimiento en cuanto a rendimiento de la Selección Peruana en la recta final de las Eliminatorias a Qatar 2022, la Blanquirroja recuperó terreno precioso y aceptó que, fecha tras fecha, era una final después de otra para intentar volver a soñar en una Copa del Mundo.

Así es que, este martes, Perú le ganó 2-0 a la Selección Paraguaya de Guillermo Barros Schelotto en el Estadio Nacional de Lima y logró terminar como la quinta selección de la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL. Sí, sacó el boleto para jugar el repechaje del Mundial.

La final para buscar volver a jugar una Copa del Mundo por segunda edición consecutiva será el 13 ó 14 de junio en Doha, Catar, donde enfrentará al ganador del cruce entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. Un dato que para muchos fanáticos es nuevo. No obstante, no para la Blanquirroja.

Sin embargo, lo cierto es que nada está librado al azar entre Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Así lo informó el periodista Gustavo Peralta en ESPN Perú minutos después del triunfazo en el Estadio Nacional de Lima. ¿Cuál es la tarea a realizar? Organizar amistosos de cara al repechaje.

"Si me apuras, los amistosos se jugarán en Estados Unidos. Sí, hay tiempo. Hay que ver cómo. Me parece que sí va a haber amistosos. Me parece que es necesario. Conociendo a Ricardo Gareca y su comando técnico, ellos ya están pensando en un par de amistosos", sentenció Peralta. ¿Se darán? ¿Cuándo?