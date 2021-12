En los meses de enero y febrero se viene partidos cruciales para la Selección Peruana y los jugadores lo saben a la perfección. Sacar seis puntos en la pasada fecha doble frente a Bolivia y Venezuela nos ubicaron en la quinta posición de la tabla, a falta de cuatro jornadas para que terminen estas Clasificatorias y saber qué selecciones, aparte de Brasil y Argentina, irán a la mayor cita del futbol mundial.

El lateral izquierdo Miguel Trauco cuenta cómo está preparado el equipo mentalmente para afrontarlo que se viene en las Eliminatorias: “Nuestra meta es clasificar directo, si no se puede, esperar estar en repechaje. Los cuatro partidos que restan son de vida o muerte con rivales directos, pero nada está ganado debemos salir como una final. Todos están peleando, ni Ecuador la tiene clara, esperemos que por el bien de nosotros podemos sumar y clasificar de manera directa”, declaró futbolista en el programa ‘Sobremesa’ de Radio Ovación.

Sobre el partido donde la Selección Peruana el lateral quedó muy molesto por el resultado que no era merecido para los dirigidos por Ricardo Gareca: “Me dio bronca el partido de La Paz porque hacíamos un buen partido, ellos tenían posesión, pero no tenían jugadas claras, aprovecharon un error nuestro y con eso ganaron. Con Bolivia era para sumar de a uno”.

Miguel Trauco habló sobre cómo es jugar con Paolo Guerrero y ahora con Gianluca Lapadula quien ocupa el puesto del ‘Depredador’: “Paolo es un crack, lo que viví con él en Flamengo hizo que tengamos más confianza, aprendí a leerle los movimientos. Gianluca se incorporó bien. Al principio les costó a todos leer sus movimientos, ahora todos lo conocemos mucho mejor. Gianluca siempre pica al espacio y eso es lo que a mí me gusta para darle una pelota de gol”.

Finalmente, el jugador de la Selección Peruana dijo cómo se siente tras, casi, finalizar el 2021 y lo realizado con su club y la ‘bicolor’: “Estoy con bronca por el momento en mi club, me deja incómodo terminar el año en mi club, pero feliz por cómo terminó el año de la selección, las dos caras de las monedas”.