"El ciclo Ruidíaz acabó en la Selección. No debería estar en consideración"

La Selección Peruana jugó su primer amistoso internacional frente a Panamá el pasado domingo 16 de enero, donde el compromiso quedó empatado a un gol entre ambas escuadras. El ausente de esta convocatoria fue el delantero Raúl Ruidíaz, quien prefirió pasar tiempo con su familia antes de llegar a la Videna para concentrar con el grupo.

+ Jesús Castillo, el mediocampista que no respeta los procesos

+ ¡Ninguno por Lewandowski!: así votaron Guerrero y Gareca en el Premio The Best

+ Universitario 'cambiaría' el nombre del Monumental tras millonario acuerdo

Sin duda alguna, la ´Pulga’ viene pasando un mal momento con la ‘blanquirroja’ tras no convertir goles hace mucho tiempo, algo que ha tenido impacientes a los hinchas en los encuentros que ha disputado Raúl Ruidíaz con la ‘bicolor’. La periodista Milena Merino habló sobre el atacante del Seattle Sounders dando a entender que su ciclo en la Selección Peruana ya habría concluido.

“Antes de esta situación, para mí, Raúl Ruidíaz no debía regresar a la Selección Peruana. Se le dio las oportunidades, se intentó varias veces, tuvo muchas chances y no cumplió. Para mí el ciclo acabó, no debería de estar en consideración desde hace rato”, fue lo que dijo la panelista de Tiempo Extra en el programa de GOLPERU.

Con estas declaraciones, Milena Merino sepultó, para ella, la convocatoria de Raúl Ruidíaz en la Selección Peruana, donde no ha dado resultado. Cabe mencionar que la ‘Pulga’ ingresó en el partido de Perú con Venezuela en las Eliminatorias rumbo a Rusia en el 2016. El delantero ingresó con Edison Flores y le cambiaron la cara al encuentro terminando 2-2. Si bien muchos hinchas piensan igual que la periodista, la última palabra la tiene Ricardo Gareca.

¿Cuándo juega Perú ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ubicándose actualmente quinto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, la Selección Peruana enfrentará una fecha doble trascendental. Midiéndose primero ante Colombia en condición de visita, la bicolor jugará el viernes 28 de enero ante el plantel comandado por Juan Guillermo Cuadrado. Luego, el primero de febrero, chocará en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador, a las 9:00 PM.