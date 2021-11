Este jueves no será un jueves cualquiera. Este jueves, a las 21:00 (Hora Perú), la Selección Peruana tendrá un importantísimo partido contra Bolivia, rival que viene de ganar dos partidos seguidos y también sueña con ir al mundial de Qatar 2022.

Hay que decirlo: a la Blanquiroja no le sirve otro resultado más que ganar. De lo contrario, la ilusión de clasificar a la próxima Copa del Mundo de diluiría. La visita, por su parte, necesita sumar y ve que Lima es una gran posibilidad. En la previa, se habla de la propuesta que tendrá Cesar Farías.

La Conmebol, en la previa, anticipó este partido como "un duelo muy parejo". Luego, tiraron una serie de datos que ponen a la Blanquiroja como favorito: "Perú suma 6 partidos invicto ante Bolivia jugando como local por Eliminatorias (4V 2E). La Verde no gana en territorio Inca desde 1989, cuando se impuso por 2-1".

"Perú no cayó en ninguno de sus anteriores 3 partidos como local por Eliminatorias (2V 1E) y no recibió goles en los últimos 2 encuentros (2V). No hila 3 vallas invictas en casa desde el lapso entre septiembre de 2009 y octubre de 2011 (3V)", complementaron después sobre la posibilidad del triunfo peruano.

"Bolivia, en toda su historia en Eliminatorias, solo cosechó 3 victorias como visitante: ante Venezuela (2) y Perú (1). Actualmente, intentará terminar con una sequía de 61 encuentros sin victorias fuera de casa en la competición", concluyeron sobre el rival que no es un gran visitante.