Walter Safarian golpea la mesa tras la salida de Ricardo Gareca de Perú: "La verdad es que a mí no me sorprendió"

Un duro golpe recibió el pueblo peruano este jueves, porque un ídolo deja el país: Ricardo Gareca decidió abandonar a la selección, luego de no llegar a acuerdo para su renovación con la FPF.

Muchas conversaciones hubo entre los directivos y el Tigre, quien finalmente tomó la decisión de buscar un nuevo rumbo en su carrera profesional, situación que analizó junto a Bolavip el reconocido periodista argentino Walter Safarian.

"La verdad es que a mí no me sorprendió que Gareca dejara de ser el técnico del seleccionado peruano, pero no por la no clasificación a la Copa del Mundo, sino porque estar al frente de un seleccionado cerca de 8 años genera mucho desgaste, ya sea con los clubes por la cesión de jugadores, con los dirigentes, con los viajes, conformar también al periodismo en cuanto a las convocatorias", dijo el rostro de FOX Sports.

"Más allá del amor que tiene Gareca por Perú y el pueblo peruano por Gareca, después, tanto él como la Federación Peruana sabrán los motivos exactos de su partida, de hecho tampoco hay una confirmación oficial de la no continuidad de Ricardo Gareca", agregó.

¿Qué pasó con Ricardo Gareca que se fue de Perú?

Para el comentarista argentino el problema del Tigre pasó por el desgaste, debido a que mucho tiempo haciendo lo mismo consume, según sus palabras.

"Son pocos los entrenadores que se sostienen de un periodo de más de dos Mundiales, Löw en Alemania en un momento, Tabárez por acá en Sudamérica, pero no hay muchos más, de hecho los entrenadores dicen que cuatro años es un montón y que de ahí necesitan generar un cambio, muchos porque extrañan el día a día, no sé si será el caso de Gareca, otros necesitan tomarse un tiempo sabático, como le pasó a Bielsa, dirigir un seleccionado es bravo", explicó.

"A mí me da la sensación que esto que se da ahora, a mitad del 2022, podría haberse dado a fines de 2022 con lo que hubiese sido la hipotética clasificación de Perú en la Copa del Mundo", cerró.

Ahora Ricardo Gareca tiene un tiempo de reflexión, aunque ofertas para volver a dirigir no le faltan, porque lo buscan de diferentes clubes y otras selecciones.