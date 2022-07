Renato Tapia, mediocampista de la 'Blanquirroja', le concedió una entrevista al programa "La sobremesa" de Radio Ovación para dialogar sobre su presente futbolístico y la selección peruana. Asimismo, el actual jugador del Celta de Vigo sorprendió al referirse al Mundial de Qatar 2022.

En primer lugar, el volante comentó sobre su actualidad con el equipo español y los rumores que lo vinculan con otros clubes: “Estoy halagado por las ofertas que salieron, no sé si son reales, pues no he conversado con mi representante pero tengo contrato un par de años y estoy muy contento aquí”, indicó Tapia.

Asimismo, el futbolista de 26 años habló nuevamente del repechaje ante Australia. Renato indicó que ese día jugaron un mal partido, pero que pese a ello, lo pudieron haber ganado, incluso en la instancia de la definición por penales.

“Lastimosamente, todo lo que se hizo en la eliminatoria se resume en un solo partido y nos tocó jugar mal en un partido donde no se podía perder, y aún así pudimos ganar el partido, no solo en el tiempo regular, sino en los penales, pero hay días que te levantas con el pie equivocado”, sostuvo al programa.

Posterior a esa declaración, el 'Capitán del futuro' sorprendió al indicar que no mirará ni le hará seguimiento al Mundial de este año: “No voy a ver el mundial, me llegarán noticias, pero no voy a estar pendiente del mundial de Qatar”.

En relación a su futuro con la selección peruana recalcó que el equipo es como una familia. También indicó que espera con muchas ansias volver a juntarse con ellos. Además, le dio mucha importancia a los amistosos que se jugarán en septiembre.

“Con la selección formamos una familia, estoy contando las horas para poder verlos y jugar partidos, sobre todo amistosos donde podemos probar un poco más”, concluyó el mediocampista.

Renato Tapia: su actualidad con el Celta de Vigo

Actualmente Renato Tapia se encuentra en México realizando la pretemporada con el Celta de Vigo. El jugador disputará este año su tercera temporada con el conjunto español. Recordemos que en el año 2020 llegó al equipo celtista procedente del Willem II de los Países Bajos.