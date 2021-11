Este viernes 19 de noviembre, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa en la Videna donde se refirió a la Selección Peruana y también habló, puntualmente, de algunos jugadores, siendo uno de ellos Pedro Gallese quien tuvo, en ambas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, actuaciones para aplaudir, donde salvó a la ‘bicolor’.

“Es un jugador muy seguro. De mucha personalidad y de mucha confianza. Eso se los transmite a todo el grupo. Los arqueros que tenemos son de mucha confianza. Son puestos difíciles. Hemos tenido muchos arqueros que pasaron por la selección. Pedro siempre transmite tranquilidad y me parece que es un gran momento. Fue distinguido entre los mejores arqueros del mundo y se lo merece”, sostuvo Ricardo Gareca sobre Pedro Gallese.

Miguel Trauco tuvo una pequeña conversación con Pedro Gallese antes del penal que atajaría el golero peruano, a los que el técnico de la Selección Peruana dijo no haber estado enterado: “No sé la anécdota con Trauco. Pero fue un momento de felicidad seguramente. Pero estamos muy conformes con ese presente y felicitarlo por su actuación”.

Finalmente, sobre si Pedro Gallese es el mejor portero de las Selecciones Peruanas, Ricardo Gareca dijo: “Es difícil decir que es el mejor arquero de la historia. Pasaron muchos arqueros. Creo que va en camino y ya ha roto muchos récords. No tengo duda que forma parte de la historia grande de Perú y decirte que es el mejor, es muy apresurado. No me corresponde a mí. Pero sí tiene un lugar dentro de los grandes”.