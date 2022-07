Este martes al medio día, Ricardo Gareca ofreció su última conferencia de prensa tras dejar el mando de la Selección Peruana. El entrenador argentino se mostró nostálgico por estos siete largos años al mando de la 'Bicolor' y agradeció a Edwin Oviedo, Juan Carlos Oblitas, a su comando técnico, jugadores, y curiosamente no hizo lo propio con el presidente de la FPF, Agustín Lozano. En ese sentido, cuando fue consultado por la prensa sobre el tipo de relación que lleva con el mandamás del fútbol peruano, esto fue lo que dijo:

"Quiero agradecerle a Juan Carlos, muy especialmente porque él confió en mí desde el primer momento, es una persona invalorable en nuestra gestión, en todo lo que tuvo que ver este periodo, porque en todo momento he sentido su apoyo y su experiencia. A Edwin Oviedo, que fue el que le hizo caso a Juan Carlos para contratarnos y nos sentimos protegidos, sentimos el apoyo de él en todo momento y nos sentimos valorizados por él. Aunque él no esté físicamente en la Federación, siempre tuvimos un contacto asiduo en los buenos momentos y en los malos también", dijo el 'Tigre' en conferencia de prensa.

"Quiero agradecerle al comando técnico, un comando técnico de lujo, sin ellos no hubiésemos estado todo este tiempo que duramos. A los jugadores, el que tuvo una sola convocatoria y los que estuvieron más tiempo, fueron vitales por el gran respeto que tuvieron, el gran profesionalismo y la gran predisposición por todos los requisitos que teníamos. Le estoy muy agradecido al jugador peruano y lo que dijimos en un primer momento, que creíamos en el jugador peruano, ahora estamos más convencidos y con el tiempo lo pudimos transformar en algo real y que no era una frase para quedar bien. Por último le agradezco a la gente, a todo el pueblo peruano de acá y del exterior, lo que hicieron con nosotros es algo inolvidable porque nos apoyaron desde el primer momento", agregó el 'Flaco'.

Al ser preguntado por Agustín Lozano, actual presidente de la FPF, señaló: "Cada momento tiene su particularidad, el hecho de estar actualmente con el presidente Lozano fue un hecho circunstancial, simplemente porque nos tocó renovar con Edwin Oviedo. Que hayamos tenido una coincidencia durante este periodo simplemente fue eso. Él se vio tras la salida de Oviedo al frente de la FPF y nosotros respondemos a la FPF, ese fue el compromiso que asumí con Juan Carlos y continuó de esa manera hasta el último momento. Cada uno tiene una manera de proceder y yo sobre eso no tengo nada que decir. En el área deportiva no tuve nunca ningún problema, hasta antes de viajar a Buenos Aires hablamos de un interés real del área deportiva, había un interés concreto en ese aspecto, después ya se tenía que pasar al tema contractual".

"Con Lozano me unió un hecho circunstancial, no tengo nada que decir sobre el periodo que me tocó estando él al frente porque cumplió en todo, no tenemos más que expresarnos de una relación normal. Mi relación con Lozano es de sumo respeto profesional, nada más. Todo lo que trasladó en su momento de interés deportivo que notamos, que nos hizo expresar en las reuniones previas, es una manera de conducir que yo tengo que respetar. No llegué a un acuerdo y el único agradecimiento que puedo hacerle es el haber cumplido y haber estado en los momentos que tuvo que haber estado. La gestión a cargo de la FPF será juzgada a través de ustedes y los resultados", reveló Ricardo Gareca.

"Había un interés de parte de la selección de que nosotros continuemos y había un interés nuestro de continuar. Por todo lo que me manifestaban del interés concreto, le planteé a mi familia algo que nunca había hecho, que me acompañaran viviendo acá en Lima. Yo siempre me he tomado un tiempo porque hay muchas cosas, pero después hubo un vuelco fundamental, ¿en qué? No lo sé, lo desconozco. Soy un hombre de fútbol y esto puede pasar, se produjo un quiebre, en qué momento lo desconozco", dijo el ahora extécnico de la 'Bicolor'.

"Una vez que volví de vacaciones me junté dos veces con Lozano, yo de la parte contractual no hablo, lo habla Cupelli y mi hijo. El siguiente aspecto era juntarse en la parte contractual, Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires, yo me contagié de Covid en la última semana de estar en Perú, cuando tuve el alta le digo a Agustín que ya no tenía nada que hablar porque el siguiente paso era contractual y que cuando se arreglara eso no tenía inconveniente para juntarme con él. Si en estas reuniones se hubiese hablado de alguna quita o reducción o algo así, no hubiéramos llegado a esto, pero en ningún momento se tocó el tema económico, simplemente se habló del proyecto deportivo", aclaró el estratega argentino.

Ricardo Gareca logró clasificar a la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia. También llegó a una final de Copa América luego de 44 años en 2019. Además, consiguió triunfos históricos jugando de visita por Eliminatorias ante Paraguay, Venezuela, Colombia y Ecuador. Por ahora, el próximo destino del 'Tigre' es una incógnita, pero ya dejó en claro que en Argentina no ha recibido ninguna propuesta formal y se espera que en los próximos días se pueda conocer más sobre su futuro.