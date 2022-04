El delantero del Benevento, Gianluca Lapadula, no jugó el último encuentro de su equipo frente al Ternana por la Serie B. Según indicó su técnico, Fabio Caserta, el delantero no fue tomado en cuenta en la lista de convocados porque se encontraba con una lesión en el tobillo, por lo que venía trabajando de manera distinta para su recuperación.

+ Batista, exDT de Argentina y Campeón del Mundo, suena para dirigir a Universitario

+ El tierno mensaje de Lapadula a un niño que se creó su camiseta con una bolsa

+ "No me sentía parte del grupo y llegó el momento que lo conversé con Gareca"

En una entrevista con RPP, Sergio Peña habló sobre el motivo del cual no se encuentra jugando en su equipo, según el volante del Malmö no sería por una supuesta lesión en el tobillo la cual se indicó que Gianluca Lapadula tenía, desmintiendo categóricamente las declaraciones del director técnico del Benevento quien dijo eso.

Sergio Peña se refirió al caso de Gianluca Lapadula y su inactividad en el Benevento: "Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema", sostuvo el volante del Malmö en la entrevista con el medio peruano la tocar el tema de su compañero dentro de la Selección Peruana.

El futbolista de la Selección Peruana prosiguió con el tema del ‘Bambino’ y también se refirió al caso de André Carrillo quien tuvo una dura lesión en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay en el estadio Centenario: "Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. En el caso de André sí es más preocupante, pero hablé con él y está recuperándose", finalizó el volante del Malmö.