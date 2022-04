Como si se tratara de un Déja vu, la Selección Peruana tendrá un duro duelo en el repechaje al Mundial Qatar 2022. Posiblemente volviéndose a medirse ante Australia, o a Emiratos Árabes Unidos, de ganar ese cotejo ya tiene designado el grupo en el que estará. Terminando emparejado en la serie D, los rivales son viejos conocidos: Francia y Dinamarca y Túnez. Así pues, el cuadro dirigido por Ricardo Gareca terminó con unos cruces muy similares al Mundial de Rusia 2018.

Superada esta sorpresa, de quiénes serán sus rivales si pasa el repechaje, la Selección Peruana ahora tiene que enfocarse en el itinerario. Siendo conscientes que la diferencia horaria entre Lima y Doha, lugar donde se desarrollarán la gran mayoría de partidos del Mundial Qatar 2022, es de nueve horas, es vital conocer los horarios y los días para saber así a qué hora juega la ‘Blanquirroja’.

Siendo conscientes que todavía este sábado 2 de abril se van a definir exactamente los horarios y los días, lo cierto es que existe un intervalo que ya nos puede aproximar a una respuesta. Entendiendo que todo está cronometrado, la FIFA ha preparado franjas horarias para los partidos, teniendo en cuenta el abrasador calor que se siente en el mes de noviembre a diciembre en Qatar.

De esta forma, el grupo D, el que le correspondería a Perú si pasa el repechaje al Mundial Qatar 2022 y en el que chocaría ante Francia, Dinamarca y Túnez, empezará jugando el martes 22 de noviembre. La franja horaria para los partidos va desde las 5 AM, 8 AM, 11 AM y 14 PM.

DÍAS DE LOS PARTIDOS

Francia vs. Repechaje Conmebol / AFC - 22/11/2022

Dinamarca vs. Túnez - 22/11/2022

Francia vs. Dinamarca - 26/11/2022

Túnez vs. Repechaje Conmebol / AFC - 26/11/2022

Túnez vs Francia / 30/11/2022

Repechaje Conmebol / AFC vs Dinamarca - 30/11/2022