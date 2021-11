La Selección Peruana viene trabajando con miras para la fecha doble donde enfrentarán a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La ‘blanquirroja’ aún no ha completado todo el plantel, pero poco a poco van llegando los jugadores de sus equipos en el extranjero para trabajar junto al cuerpo técnico de Ricardo Gareca.

Dos futbolistas que ya se encuentran en la Videna realizando trabajos con la ‘bicolor’ son Carlos Zambrano y Luis Advíncula, quienes después de haber ganado el partido por la Copa Argentina y pasado a la final, volaron inmediatamente a Perú para unirse a los trabajos de Ricardo Gareca de cara a los partidos Eliminatorios.

Ambos futbolistas han sido muy criticados en Argentina, según prensa de ese país por no rendir al nivel de Boca Juniors. El periodista Martin Liberman es uno de sus principales detractores diciendo que no son jugadores que tengan el nivel de titulares aun así cuando los ‘xeneizes’ no se encuentran en su mejor estado futbolístico.

En Perú la hinchada peruana apoya en todo sentido a los defensores, pues en la foto publicada por Carlos Zambrano la afición ha mostrado que están con ambos jugadores en las buenas y las malas poniendo: “Chocolateros”, “Cracks saludos”, “A sacar los 6 puntos!!! Arriba Perú”, fueron algunos comentarios de quienes desean lo mejor para la selección y los futbolistas.

Lo que es cierto es que cuando Carlos Zambrano y Luis Advíncula se ponen la ‘blanquirroja’ no hay quien los detenga, pareciese ser que la casaquilla nacional transforma a algunos jugadores, como es el caso del ‘León’ y ‘Bolt’ que se dan íntegros al 100% jugando las Eliminatorias, lo cual esperamos se dé frente a Bolivia y Venezuela, donde la Selección Peruana necesita conseguir los 6 puntos en juego en esa doble jornada.