Tras el empate de la Selección Peruana frente a Ecuador, la hinchada ha puesto la mira en Santiago Ormeño, muchos opinan que no debería volver a ser llamado, ya que no dio la talla frente a ‘El Tri’. Si bien no fue el mejor partido de ‘Santorme’, todos sus compañeros de la ‘bicolor’ lo apoyan, entre ellos Alex Valera, quien ingresó en la segunda mitad teniendo una buena actuación.

+ Las 3 razones por las que Gianluca Lapadula todavía no ha fichado por ningún club

+ Buscando el pase al Mundial: detalles de la nueva lista de convocados de Perú

+ La dos condiciones que exige Alianza Lima para que Cristian Benavente firme

El delantero de Universitario de Deportes no dudó en brindarle todo su apoyo al delantero del León FC: “Su situación es muy complicada, muy fea. Yo también la he pasado y creo que, a pesar de que somos futbolistas, también tenemos sentimientos. A veces, esos comentarios nos tumban”, dijo el atacante en una entrevista con Willax Deportes.

Alex Valera tiene fe en su compañero, pues aseguró que tendrá su revancha con la Selección Peruana y demostrará de lo que está hecho, como lo hizo con los equipos, que querían tenerlo en sus plantillas, en la Liga MX antes de fichar por el León FC. Cabe mencionar que Santiago Ormeño no está teniendo los minutos que quisiera en su actual club.

“Tal vez, no todos tenemos esa misma personalidad de recuperarnos ante estas situaciones, pero también somos autocríticos y tratamos de corregir. Que en un partido no te salgan las cosas, no quiere decir que eres un mal jugador. Para mí, Santiago es una buena persona y un gran jugador. Seguramente, tendrá una nueva oportunidad y la sabrá aprovechar”, finalizó Alex Valera.

¿Cuándo juega Perú ante Uruguay y Paraguay?

Programado para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú se juega su pase al Mundial Qatar 2022 primero de visita y luego de local. Midiéndose ante Uruguay el jueves 24 de marzo en el estadio Centenario, cerrará ante Paraguay el martes 29 en el estadio Nacional.