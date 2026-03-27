Además de Julio Vaccari, en Sporting Cristal revelaron si tienen contemplado el regreso de Jorge Cazulo como DT

En Sporting Cristal se mantienen las reuniones para evaluar quién es la mejor opción para ser el nuevo entrenador del primer equipo. Luego de la salida de Paulo Autuori del cargo, habrían varios candidatos en vitrina y uno de los que se habló durante las últimas horas fue Julio Vaccari. Ahora, quien también genera tendencia es Jorge Cazulo con un posible regreso.

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“Hay un nombre que han acercado a Sporting Cristal y es Julio Vaccari. Es buen técnico, estuvo en Independiente y lo han ofrecido. Me parecería una muy buena alternativa. Es un técnico de la nueva camada del fútbol argentino, emergente y con buenas ideas”; revelaron el día de hoy en el programa ‘Modo Fútbol‘ entre los periodistas José Varela y Gustavo Peralta.

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Si bien podría tratarse de un interés concreto de Sporting Cristal, lo cierto es que aún no se conoce de una oferta específica para contar con los servicios de Julio Vaccari que por ahora está libre de vínculos contractuales. Dicho todo esto, la vuelta de Jorge Cazulo al club rimense es otro tema en cuestión y desde la interna mostraron una postura muy interesante al respecto.

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Fuente: Getty Images.

Gustavo Zevallos habló sobre el posible regreso de Jorge Cazulo a Sporting Cristal

Jorge Cazulo es uno de los últimos ídolos y máximos estándartes de Sporting Cristal de los últimos años. Consiguió 5 títulos nacionales en 9 temporadas y fue un capitán que hasta el día de hoy es muy querido por la hinchada. Tuvo una experiencia de entrenador de la reserva celeste y fue campeón en 2023, así que ahora fue Gustavo Zevallos quien habló sobre un posible regreso.

Fuente: Sporting Cristal.

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“Yo no voy a dar ningún nombre por respeto. Lo último que quiero hacer ahora es comenzar a especular porque me parece poco serio. Jorge Cazulo es una persona que ha jugado en el club y todos lo conocen, pero llegado el momento iremos al departamento de scouting para ver quiénes son las personas idóneas”; comentó Gustavo Zevallos en el programa ‘L1 Radio‘.

¿Quién se viene haciendo cargo de los entrenamientos de Sporting Cristal?

Luego de la salida de Paulo Autuori como entrenador de Sporting Cristal, se ha podido conocer que Jorge Soto, Iván Bulos y Carlos Lobatón son quienes por ahora se vienen haciendo cargo de los entrenamientos del primer equipo. Como bien sabemos, todos son trabajadores de la institución y forman parte del proyecto deportivo, así que están a la espera de que la directiva empiece con la designación del nuevo comando técnico.

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