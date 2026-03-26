“Muy seductor”: la única condición que planteó Ricardo Gareca para ser el nuevo DT de Sporting Cristal

Ahora que Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Paulo Autuori, hay varios candidatos que se vienen voceando durante las últimas horas. Si bien todavía no hay una información concreta por parte de la institución rimense, el nombre de Ricardo Gareca fue tendencia el día de hoy por un singular motivo.

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Fuente: Getty Images.

Resulta que Ricardo Gareca habría sido sondeado para tomar el mando del primer equipo de Sporting Cristal. Además de los contratos publicitarios que maneja a esta altura del año 2026, hay otro aspecto muy importante que es tomado como una especie de condición que sin duda alguna genera cierto nivel de análisis por lo que llegaría a representar.

“Pregunté si realmente Ricardo Gareca era una posibilidad o si contemplaba la opción de dirigir en Cristal y me dijeron que, salvo que le presenten un proyecto muy seductor, de dos años quizás, no tiene contemplado dirigir en Cristal ni en Perú. Lo que tiene pensado es tomar la posibilidad de dirigir una selección o un equipo en Argentina. Esa es la idea”; reveló Kevin Pacheco en ‘Fútbol Satélite‘.

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En este sentido, se pudo conocer que el ‘Tigre’ cuenta con algunos acuerdos muy importantes en estos momentos y que de alguna manera complicarían una negociación con Sporting Cristal. “Tiene varios compromisos programados. El del podcast, una casa de apuestas y decidió no comentar el Mundial porque no quiere ir. Esa es parte de la información que se conoce sobre su situación“.

El pasado reciente de Ricardo Gareca que generaría dudas en Sporting Cristal

Ricardo Gareca no dirige hace varios meses y su última experiencia fue al mando de la Selección Chilena. Como bien sabemos, fue uno de los peores procesos que lideró el entrenador argentino ya que no consiguió el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Es más, en el entorno sureño aseguran que fue el peor mandato en dicho equipo y hasta el día de hoy prácticamente no lo quieren ver más.

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Previamente a dicha experiencia en Chile, el popular ‘Tigre’ estuvo al mando de Vélez Sarsfield y tampoco le fue tan bien que digamos. Tan solo duró tres meses en el cargo y dio un paso al costado en el año 2023. En resumen, luego de su exitosa estadía en la Selección Peruana, no ha tenido buenas experiencias y es por ello que su pasado reciente generaría ciertas dudas en Sporting Cristal.

Fuente: Vélez Sarsfield.

DATOS CLAVES

Ricardo Gareca condicionaría su llegada a Sporting Cristal a un proyecto seductor de dos años .

condicionaría su llegada a Sporting Cristal a un proyecto seductor de . Kevin Pacheco reveló que el entrenador argentino planea dirigir una selección o equipo tras el mundial.

reveló que el entrenador argentino planea dirigir una selección o equipo tras el mundial. Sporting Cristal evalúa el pasado reciente del DT, quien no dirige tras su etapa en Chile y Vélez Sarsfield.