Carlos Gonzáles habló luego de mucho tiempo y expuso un análisis sobre la actualidad de Sporting Cristal. Admitió errores y precisó mejorías de cara al futuro más cercano. A continuación, los detalles.

Sporting Cristal se plantea cambios de cara al Torneo Clausura 2026. Uno de ellos empieza a ser con la comunicación explícita de sus principales dueños, tal y como es el caso de Carlos Gonzáles. El miembro del directorio de la institución cervecera tuvo una conversación con el programa ‘Doble Punta‘ y expuso diversos panoramas. Habló de todo y repasaremos lo más relevante.

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Siendo muy consciente del mal momento del primer equipo y de que los resultados no están acompañando los objetivos trazados desde la gestión, Carlos Gonzáles reconoció los errores. “Entendemos al 100% el sentir del hincha. Me he cruzado con ellos en aeropuertos y he tenido espacio para conversar. Si estuviera en su lugar, estaría igual de indignado. No vengo a pedir paciencia ni a dar explicaciones. No estamos respondiendo hoy en día a la historia del club“.

En esta misma línea, la autocrítica se volvió muy parte de la conversación y Carlos Gonzáles admitió lo hecho hasta el momento. “Sporting Cristal es el equipo más ganador, el número uno del país, y debemos responder a esa altura. Primero nosotros como propiedad y luego exigirle a la estructura deportiva. No podemos ser más tibios. La autocrítica debe venir de nosotros. Soy parte de esto y asumo mi responsabilidad. No tengo un cargo ejecutivo, pero como miembro del directorio ya tengo la oficialidad para hablar en nombre del club“.

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Fuente: Sporting Cristal.

Carlos Gonzáles anunció cambios en el equipo de cara al Torneo Clausura 2026

Carlos Gonzáles, uno de los propietarios de Sporting Cristal, siguió dando detalles de la actualidad del equipo y de las modificaciones que se darán en la interna. Sin dar nombres de jugadores que podrían salir y de otros que llegarían de cara al Torneo Clausura 2026, sí confirmó la salida del entrenador Zé Ricardo y la búsqueda de un nuevo comando técnico. Además, confirmó la continuidad y total confianza en el puesto de Julio César Uribe como Director General.

“Somos conscientes de que la situación del equipo no representa la historia del club. Julio César Uribe tiene la responsabilidad deportiva y es momento de tomar las decisiones que se han venido coordinando tras un tiempo de observación y diagnóstico. El problema inmediato es el cambio de técnico, pero en paralelo existe un problema estructural. Hay formas y culturas que ayudaron al club a ser exitoso, pero que hoy ya no se adaptan. Por ello deben realizarse cambios en varios sectores“; señaló Carlos Gonzáles.

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Finalmente, y no por ello menos importante, el directivo de Sporting Cristal aseguró que las evaluaciones en la interna se mantienen y de que por ahora no piensan en la posibilidad de descenso. “Todos están en evaluación. Julio está en reuniones y se quedará con el equipo de trabajo que corresponda. No puedo asegurar nada todavía. Me parece prematuro decir que estamos peleando el descenso. Estamos en una posición crítica, pero a puertas de un Clausura donde todos empiezan de cero y en donde aspiramos a ser campeones“.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Carlos Gonzáles confirmó cambios en Sporting Cristal durante el programa ‘ Doble Punta ‘.

confirmó cambios en durante el programa ‘ ‘. Zé Ricardo no continuará siendo el entrenador del equipo para el Torneo Clausura 2026 .

no continuará siendo el entrenador del equipo para el . Julio César Uribe fue ratificado en su puesto como Director General del club.