Confirmado: el certamen internacional en el que Sporting Cristal representará al Perú en 2026

A pesar de no tener una buena temporada 2025 y prácticamente haberle dicho adiós a la posibilidad del título nacional, todo indica que el nombre de Sporting Cristal no ha perdido jerarquía ni importancia en el ámbito internacional. Así acaba de quedar confirmado luego de que desde las redes sociales de la Vitoria Cup anuncien a los rimenses como uno de los integrantes del campeonato que se realizará el próximo año.

“Confirmado. Sporting Cristal representará al Perú en la Vitoria CUP 2026. El club que nació campeón, que lleva la celeste en el alma y la paSCión en cada jugada.

Desde Lima para el mundo, el mejor equipo peruano llega con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el nombre del país en lo más alto. Porque no solo jugamos por un título… Jugamos por nuestra gente, por nuestra bandera, por nuestra historia”; se puede apreciar en la publicación de la Vitoria Cup.

Si bien en este año 2025 se realizó la competencia en el pasado mes de julio, se estima que próxima edición de la Vitoria Cup se desarrolle a inicios del año 2026 en una especie de torneo de pretemporada para distintos equipos y no tanto como una competencia a mitad de la misma. Es importante mencionar que el 17 de noviembre se podrán conocer todos los detalles al respecto ya que por medio de la web de la organización es que se dará el lanzamiento oficial como tal.

¿Qué es la Vitoria CUP y qué equipos participarán de la edición 2026?

En la próxima edición 2026, la Vitoria Cup representará ser un torneo de pretemporada para distintos equipos de Sudamérica y Europa. Sporting Cristal será quien ponga la cara por el fútbol peruano y se estima que sean 23 los participantes en la contienda. Hasta el momento se han confirmado a América de Cali de Colombia, Vélez Sarsfield de Argentina y Botafogo de Brasil, este último siendo el equipo al que patrocina la marca en el Brasileirao.

Todavía no se conoce con exactitud quiénes serán los demás integrantes de la Vitoria Cup del año 2026, pero de acuerdo a distintos rumores que se vienen manejando en redes sociales se hablan de equipos importantes como Olympique de Marsella, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Deportivo Cali, Sevilla y Olimpia. Tal y como se dijo en líneas anteriores, recién el próximo 17 de noviembre es que conoceremos toda la información exacta y certera de este magno evento.

Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal se alista para enfrentar a Deportivo Garcilaso en condición de visita en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco el próximo domingo 19 de octubre a las 17:30 hora local. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, rimenses e imperiales medirán fuerzas con el único objetivo de quedarse con los 3 puntos, aunque quien en la previa tendría la obligación de la victoria es la visita para no quedar tan relegado de los primeros lugares en la tabla de posiciones del Acumulado.

