Tras caer ante ADT, el drástico pedido de los hinchas de Sporting Cristal con Yoshimar Yotún: “Ya basta del capitán”

Sporting Cristal complica sus chances de pelear por el título del Torneo Clausura 2025 luego de perder 3-2 el día de hoy frente a ADT de Tarma. Si bien la posibilidad era lejana, la realidad indica que mejor deberían pensar en la siguiente temporada y son los hinchas quienes coinciden en que vivirán un nuevo año sin ser campeones. Además, no dejan pasar la oportunidad de señalar a Yoshimar Yotún como uno de los enormes fiasco del último tiempo.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que el capitán y máximo referente de Sporting Cristal haya sido extrañado en su momento y se celebraba con alegría su regreso al fútbol luego de 15 meses de inactividad por una complicada lesión a la rodilla, hoy el pueblo cervecero ya no lo quiere ver ni en pintura. Algunos hablan de que debería dejar de ser titular y otros incluso llegan al extremo de quererlo totalmente fuera de la plantilla de cara al año 2026.

“Ya basta del capitán bacteria Yotún”, “Cada día me queda más claro que el primero en irse para el 2026 debe ser Yotún”, “Yotún ya debe retirarse sinceramente. Se notó que le cuesta jugar a este nivel” y “Llego a sospechar que le imponen la presencia de YotUn en el equipo un tipo que aporta nada, por el contrario resta un jugador menos en el equipo”; son algunos de los comentarios más llamativos de los hinchas de Sporting Cristal hacia el volante.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Por qué le cuesta tanto a Yoshimar Yotún encontrar su mejor nivel con Sporting Cristal?

Es importante mencionar que desde que regresó al fútbol en el pasado mes de julio cuando Sporting Cristal derrotó a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025, Yoshimar Yotún supo encontrar rápidamente la confianza del profesor Paulo Autuori y del comando técnico para ser titular. De esta manera se esperaba que agarre ritmo de competencia y sobre todo distancia luego de estar parado por tanto tiempo desde que se lesionó a inicios de la temporada 2024.

Fuente: Sporting Cristal

Justamente esta situación de estar lejos de un campo de juego, de friccionar en una competencia oficial y de ser parte de la presión que hoy en día representa vestir la camiseta rimense debido a todos los problemas que existen entre la hinchada y la directiva, podría desencadenar en una situación negativa para el popular ‘Yoshi‘. De todas maneras, sigue siendo parte del grupo y es muy complicado que los compañeros le den la espalda en estos momentos de críticas.

Publicidad

Publicidad

¿Desde cuándo Sporting Cristal no es campeón del fútbol peruano?

Al prácticamente decirle adiós al título en esta temporada 2025, recordemos que Sporting Cristal no logra campeonar en la Liga 1 desde el año 2020 cuando venció a Universitario de Deportes en partidos de ida y vuelta. La llave se disputó por completo en el Estadio Nacional y con las tribunas vacías ya que estábamos en época de pandemia. Es conclusión, serán 5 años que los celestes no levantan un trofeo y desde ahí se explica la molestia de los hinchas al no tener espacio en la cúspide más relevante del balompié nacional.

Fuente: Sporting Cristal

ver también ¿Todos juegan para Universitario? Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Cusco FC y Cristal