¿Puede irse de Sporting Cristal? El nuevo dolor de cabeza que le espera a Paulo Autuori gracias a la Liga 1

Sporting Cristal se mantiene firme en el objetivo de seguir luchando por el título del nacional ahora que enfrentará a ADT de Tarma, pero una noticia de último momento podría quitarle las esperanzas. Sería realmente un tremendo dolor de cabeza para el profesor Paulo Autuori, quien por cierto en reiteradas ocasiones ha manifestado su descontento por la pésima organización de la Liga 1 y de lo que ello representa en perjuicio del equipo celeste.

Fuente: Sporting Cristal

En esta ocasión sería un escenario muy complicado para Sporting Cristal. Resulta que durante las últimas horas se ha podido filtrar la información de que finalmente Ayacucho FC sería descalificado del actual campeonato y hay que recordar que hace unos días fueron los rimenses quienes consiguieron un valioso triunfo por 3-0 ante ellos en el Estadio Alberto Gallardo.

“Me llegó la información que Ayacucho será desafiliado de la Liga 1. Están esperando el fallo. Lo último que me dijeron es que de todas manera se va, pero no se sabe cuándo. Puede apelar, pero la resolución esta tiene ejecución inmediata. Ya sería para más adelante”; informó el comunicador deportivo Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa digital ‘Los Reba‘ respecto a un nuevo escándalo que se avecina en el balompié nacional.

¿Cuál es el postura de Ayacucho FC a su inminente adiós de la Liga 1 2025?

En una reciente publicación del diario local ‘La República‘, fue el abogado de Ayacucho FC quien sostuvo que se mantendrán en la primera división del fútbol peruano, por lo menos en esta temporada 2025. Es decir, desmiente las afirmaciones en donde evidencian que la institución será eliminada del torneo, tal y como sucedió hace algunas semanas con Deportivo Binacional y que también complicó las planificaciones de Sporting Cristal tras haberles quitado 3 puntos.

“Hemos ganado en primera instancia. Hemos ejecutado anticipadamente la decisión del amparo y eso nos va a acompañar, que es otra campaña de desinformación. Hasta que en la hipótesis negada que perdiéramos en la sala de Ayacucho, nos va a acompañar hasta cuando vaya al Tribunal Constitucional, con lo cual este debate, por lo menos este año, se va a mantener”; detalló Joseph Flores, representante legal de Ayacucho FC.

¿Cómo quedaría Sporting Cristal si Ayacucho FC es borrado de la Liga 1 2025?

De concretarse la descalificación de Ayacucho FC de la Liga 1 2025, Sporting Cristal sería perjudicado con 3 puntos menos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Actualmente, los celestes tienen 19 unidades y quedarían tan solo con 16, a 11 puntos del líder que sigue siendo en estos momentos Universitario de Deportes con un partido más. Sin duda alguna, Paulo Autuori daría un verdadero grito al cielo con este posible escenario y quizá se pensaría que frente a este hartazgo tenga ganas de irse muy pronto del fútbol peruano.

