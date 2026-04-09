Felipe Vizeu hizo una dolorosa confesión después de ganarle a Cerro Porteño con su gol en Copa Libertadores

El delantero brasileño Felipe Vizeu se convirtió en el gran héroe de Sporting Cristal tras anotar el gol del triunfo ante Cerro Porteño. Sin embargo, más allá de la alegría por los tres puntos en la Copa Libertadores 2026, el atacante sorprendió con declaraciones cargadas de honestidad.

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Tras el pitazo final, Vizeu decidió romper el silencio sobre el duro proceso emocional que vivió en las semanas previas. El futbolista confesó que la falta de minutos y la sequía goleadora generaron una presión interna difícil de gestionar para cualquier deportista de élite.

“Sé que los momentos pasan. Se cambian muchas cosas para mi para este momento que estaba pasando. Todos estamos contentos porque saben de mi capacidad. No se pasó -dejar el club-“



Felipe Vizeu, jugador de Sporting Cristal



🎥 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/AcgzPDhEZF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 9, 2026

La lucha contra la falta de continuidad

Vizeu fue sincero al admitir que “los delanteros pasan esos momentos” y que le dolió no haber tenido tanto rodaje recientemente. A pesar de jugar menos de lo esperado, el ariete celeste aseguró que nunca dejó de entrenar con la máxima dedicación y profesionalismo.

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La “sal” de no marcar goles fue una carga pesada que el brasileño logró sacudirse en una noche mágica de Copa. El delantero reconoció que existía una presión externa latente, pero su enfoque siempre estuvo en revertir la situación mediante el trabajo duro en el Rímac.

Felipe Vizeu figura en Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: X).

El papel fundamental de su círculo íntimo

Una de las partes más emotivas de su confesión fue el papel que jugó su familia en este proceso de resiliencia. Vizeu reveló que conversa constantemente con su esposa e hijos sobre las fuertes críticas que recibe por parte de la prensa y la hinchada.

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El apoyo de sus seres queridos le permitió mantener la fe cuando los resultados no llegaban y el entorno se volvía hostil. Para el atacante de Sporting Cristal, confiar en su propia capacidad fue la clave para no desmoronarse ante los comentarios negativos.

Compromiso total con Sporting Cristal

Felipe Vizeu también despejó cualquier duda sobre su futuro profesional y su sentido de pertenencia con la institución. El brasileño fue tajante al afirmar que nunca pensó en dejar el club, a pesar de los momentos de incertidumbre que atravesó.

Su único objetivo era cambiar su presente deportivo lo más rápido posible para retribuir la confianza de la directiva y el comando técnico de Zé Ricardo. Con este gol decisivo, Vizeu espera que se abra una nueva etapa de éxitos en la temporada 2026.

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Felipe Vizeu celebrando su gol en Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: X).

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