“La arrogancia es alucinante”: Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, reveló por qué Paulo Autuori es cuestionado

No es ninguna novedad que Sporting Cristal no atraviesa un buen periodo en lo que va del Torneo Apertura 2026. En el sexto puesto con tan solo 11 puntos de 24 posibles, el nombre de Paulo Autuori ya empieza a ser duramente cuestionado por los hinchas y también por los medios locales. Ahora, hay otro aspecto que sí se le resalta y recientemente fue revelado.

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En esta ocasión se tuvo la palabra de Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal y un personaje actual muy crítico sobre la gestión de Innova Sports, quien habló sobre lo que representa un profesional como Paulo Autuori en el fútbol peruano en general. Si bien entiende que los resultados no han sido los mejores hasta ahora, hay detalles que no se deberían dejar de lado.

Fuente: El Comercio Perú.

“Personas como Paulo Autuori le hacen mucho bien al fútbol peruano. Uno puede criticar, pero necesitamos a más gente que realmente entienda que si se quiere cambiar, se necesita una transformación desde las bases y en ese sentido Autuori ha demostrado que entiende lo que hay que hacer, más allá de los resultados que no lo han acompañado”; comentó Felipe Cantuarias en ‘Ovación‘.

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A raíz de dicha postura es que las críticas hacia el DT brasileño van de la mano debido a la pobre gestión de los directivos. “Innova no es un buen gestor. La arrogancia de Joel Raffo y compañía es alucinante. El gran problema que tiene Cristal es que está totalmente divorciado de su hinchada y de su esencia y eso no es una tarea de Julio César Uribe ni de Paulo Autuori. Si el club a nivel institucional no regresa a su historia, será imposible recuperar la confianza”.

Fuente: Sporting Cristal.

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¿La continuidad de Paulo Autuori peligra en Sporting Cristal?

Si bien Paulo Autuori se ha mostrado bastante disgustado en las últimas conferencias de prensa, sobre todo ante los diversos cuestionamientos sobre la falta de poderío ofensivo respecto a la negativa de traer a otro fichaje extranjero, el mismo entrenador ha manifestado que no tiene pensado dar un paso al costado y la directiva apoya dicho proyecto al máximo.

Ahora, durante los últimos días surgieron ciertas informaciones y rumores de que posiblemente desde los altos mandos de Sporting Cristal no estén tan contentos con el proceso liderado por Paulo Autuori y que incluso estarían tanteando algunos candidatos para reemplazarlo. Nada confirmado por ahora, pero en el fútbol los resultados mandan y veremos cómo sigue todo esto.

¿PAULO AUTUORI SEGUIRÁ SIENDO TÉCNICO DE SPORTING CRISTAL?#ALL1MITE



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