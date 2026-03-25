¿Matute o Monumental? Conmebol confirmó el estadio en donde Sporting Cristal jugará la Copa Libertadores 2026

Luego de varias idas y vueltas, el día de hoy se pudo confirmar la localidad en donde Sporting Cristal disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si bien no había una información certera al respecto, desde Conmebol confirmaron que el Estadio Nacional de Lima será la casa de los rimenses cuando enfrenten a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

Como bien sabemos, Sporting Cristal no pudo utilizar el Estadio Nacional durante las llaves previas de la Copa Libertadores 2026. Frente a 2 de Mayo alquilaron el Estadio Miguel Grau del Callao y ante Carabobo FC jugaron en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En ambos recintos hubo disturbios en las afueras y tenía que darse una solución a como de lugar.

A través del cronograma oficial por parte de Conmebol, podemos apreciar que los partidos en condición de local que disputará Sporting Cristal han sido programados en el Estadio Nacional de Lima. Es decir, los hinchas celestes podrán asistir al coloso en donde históricamente han jugado el torneo continental más importante de clubes, así que ahora no hay excusas.

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Fuente: Conmebol.

El debut de Sporting Cristal y su fixture completo en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 y enfrentará a rivales muy importantes, incluso que en el papel podrían estar varios pasos por delante del nivel que actualmente muestran los dirigidos por Paulo Autuori. El equipo rimense debutará ante Cerro Porteño el próximo 8 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Nacional y a continuación conoce el fixture completo.

Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (Estadio Nacional) | miércoles 8 de abril a las 21:00 horas

| Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (Estadio Nacional) | miércoles 8 de abril a las 21:00 horas Fecha 2 | Palmeiras vs. Sporting Cristal (Estadio Allianz Parque) | jueves 16 de abril a las 17:00 horas

| Palmeiras vs. Sporting Cristal (Estadio Allianz Parque) | jueves 16 de abril a las 17:00 horas Fecha 3 | Sporting Cristal vs. Junior (Estadio Nacional) | martes 28 de abril a las 21:00 horas

| Sporting Cristal vs. Junior (Estadio Nacional) | martes 28 de abril a las 21:00 horas Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Palmeiras (Estadio Nacional) | martes 5 de mayo a las 17:00 horas

| Sporting Cristal vs. Palmeiras (Estadio Nacional) | martes 5 de mayo a las 17:00 horas Fecha 5 | Junior vs. Sporting Cristal (Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas

| Junior vs. Sporting Cristal (Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas Fecha 6 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (Estadio La Nueva Olla) | jueves 28 de mayo a las 17:00 horas

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Fuente: Getty Images.

Las dudas que genera el nivel actual de Sporting Cristal

Sporting Cristal no la pasa bien en el Torneo Apertura 2026. Además de tan solo tener 11 puntos de 24 posibles y ubicarse en la sexta casilla, el nivel de los celestes no muestra una regularidad que genere cierta ilusión en los hinchas, peor aún cuando la competencia en Copa Libertadores siempre es más fuerte. La falta de efectividad y el pobre poderío ofensivo son aspectos bastante cuestionables, por decir lo menos, y claramente la estadía de Paulo Autuori ya empieza a cuestionarse con mayor énfasis.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal disputará sus partidos de local de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional .

disputará sus partidos de local de la Copa Libertadores en el . Paulo Autuori debutará en el Grupo F ante Cerro Porteño el miércoles 8 de abril.

debutará en el Grupo F ante el miércoles 8 de abril. Sporting Cristal suma 11 puntos de 24 posibles y ocupa la sexta casilla del Torneo Apertura.