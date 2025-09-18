¿Reemplazo de Paolo Guerrero? Alianza Lima se pelea con Sporting Cristal por un delantero figura en Argentina

Alianza Lima y Sporting Cristal ya vendrían evaluando y examinando opciones de refuerzos de cara a la temporada 2026. Ahora tienen en mente a un delantero con raíces peruanas que pertenece a las filas de Tigre y que recientemente debutó en el equipo de reservas. Al todavía no tener contrato profesional, hablamos de un Marcos Rivas que podría ser una importante apuesta para que muy pronto empiece a ganarse un nombre de relevancia en la Liga 1.

De acuerdo a distintas informaciones que se han podido recoger en las últimas horas provenientes de los medios deportivos argentinos, Marco Rivas estaría en la mira de Alianza Lima y Sporting Cristal. El atacante de tan solo 17 años viene cumpliendo muy buenos rendimientos en Tigre y puede jugar tanto de extremo derecho como de delantero centro, así que entenderíamos que se trataría de una importante apuesta en La Victoria y en el Rímac.

“Me cuentan desde Perú que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal siguen muy de cerca al delantero juvenil Marco Rivas que debutó recientemente en la reserva de Tigre, tiene doble nacionalidad (peruano-argentino) y no tiene contrato profesional, ojo a fin de año con su futuro”; informó el comunicador Nahuel Ferreira a través de cuenta oficial de ‘X’ respecto al interés que estaría generando en el fútbol el nombre del talento de la nueva joya nacional.

¿Marco Rivas podría ser el nuevo Paolo Guerrero del fútbol peruano?

Si bien por ahora se conoce que equipos muy importantes de la Liga 1 como Alianza Lima y Sporting Cristal lo vendrían siguiendo muy de cerca como un posible jale para la temporada 2026, no podemos perder de vista que un Marco Rivas de 17 años y encima siendo centro delantero podría representar un nuevo aire para la ofensiva del fútbol peruano en general. Ante el inminente próximo retiro de Paolo Guerrero y sus 41 años, lo más natural es encontrar reemplazos.

Ahora mismo la Selección Peruana carece de opciones en dicha zona del campo de juego, por lo que un crecimiento importante por parte de Marco Rivas sería clave si es que finalmente encuentra lugar próximamente en el balompié nacional. Viendo que tiene nacionalidades argentina y peruana, no sería para nada descabellado que poco a poco pueda sumarse a los planes en Videna, sobre todo cuando en este año 2025 disputó partidos amistosos con la Sub-17.

La confesión de Marco Rivas sobre representar a la Selección Peruana

Marco Rivas sostuvo una interesante entrevista con el diario local ‘El Comercio‘ luego de jugar amistosos internacionales con la Selección Peruana Sub-17 en este año 2025. Siendo muy sincero en sus objetivos y proyecciones, el atacante nacional evidenció el enorme anhelo de ponerse la camiseta blanquirroja y jugar una copa del mundo ahora que ya sabe exactamente lo que es entrenar en Videna y lo que representa el recambio que se espera en nuestro fútbol.

“Creo que es muy importante en mi carrera haber pasado por la selección porque te ayuda mucho a crecer. Si me toca volver quiero hacerlo de la mejor manera. Además, me gustaría llegar a la mayor obviamente, a corto plazo volver a ser convocado. Quiero jugar un Mundial con Perú”; comentó Marco Rivas en la entrevista anteriormente mencionada, así que veremos si vuelve a ser llamado.

