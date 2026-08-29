Yoshimar Yotún es uno de los máximos referentes de Sporting Cristal y existe una novedad que generaría alerta en la interna del equipo en la previa de visitar a Sport Boys en el Callao. Veamos todos los detalles.

Sporting Cristal se alista para un trascendental partido ante Sport Boys en condición de visita. El Estadio Miguel Grau del Callao estará lleno de hinchas rosados y al margen de ello es que los rimenses necesitan la victoria a como de lugar para escalar en el campeonato. Ahora, existe un escenario en donde Yoshimar Yotún es protagonista y que en cierta forma complicaría a los suyos.

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Fuente: Getty Images.

¿De qué se trata? Resulta que durante las últimas horas se pudo conocer la información de que Yoshimar Yotún se encuentra en capilla, es decir que si frente a Sport Boys recibe una tarjeta amarilla se perdería el próximo partido de Sporting Cristal. Sería la quinta amonestación del volante en este Torneo Clausura 2026. En conclusión, su presencia en el Callao no peligra para nada.

Yoshimar Yotún es el único jugador de Sporting Cristal en capilla para el domingo. Si el capitán celeste recibe la 5ta amarilla ante Sport Boys, se perderá el próximo partido ante Los Chankas (06/09; 11:00 a.m.) en el Gallardo.



📸: @ClubSCristal pic.twitter.com/5mpLx2NZtz — Daniel Zubiate Salinas (@DanielZubiateS) August 28, 2026

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Sabiendo de las condiciones de Yoshimar Yotún y de que, pese al irregular momento de Sporting Cristal, sigue siendo uno de los jugadores más parejos de la plantilla en diversos aspectos, no hay duda alguna que su lugar en el equipo titular es realmente clave. Es así que mañana domingo 30 de agosto dirá presente en el equipo celeste y llevará la cinta ante Sport Boys en el Callao.

Las jugadores lesionados de Sporting Cristal que no estarían ante Sport Boys

Dejando en claro que Yoshimar Yotún estará presente en el duelo ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao, por otro lado no podemos perder de vista que Sporting Cristal presentaría un par de bajas por temas de lesión. Durante esta semana se conoció que Ian Wisdom y Gabriel Santana se sintieron en los entrenamientos en La Florida, así que están en recuperación.

Ian Wisdom sufrió una luxación de codo que luego presentaría un compromiso ligamentario, así que por el momento se mantendría en rehabilitación. Asimismo, Gabriel Santana tuvo una distensión muscular en el muso posterior derecho y está ante el cuidado del área médica del club. Son los únicos jugadores sentidos de Sporting Cristal y que finalmente no serían convocados para el domingo.

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