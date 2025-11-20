El director técnico brasileño Paulo Autuori, de Sporting Cristal, no tuvo reservas al analizar la victoria de su equipo frente a Atlético Grau en Piura, desatando una fuerte crítica contra la falta de profesionalismo en el fútbol peruano. En una contundente rueda de prensa, el ‘Profesor’ arremetió contra el estado de los campos de juego y lanzó un dardo directo que cuestiona el rol de los clubes más grandes: Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Paulo Autuori cargó contra Alianza Lima y Universitario

Autuori fue categórico al calificar las condiciones de la cancha en Piura como una “vergüenza”, basándose en su conocimiento del fútbol nacional, que data de hace más de dos décadas. “Para mí no es sorpresa, yo conozco hace 23 años el fútbol peruano y esta cancha está peor. Esto no es fútbol profesional, es una vergüenza”, sentenció el estratega, estableciendo el bajo estándar de la infraestructura como el eje de su indignación.

Paulo Autuori dirigiendo en Sporting Cristal por la Copa Libertadores. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

El momento más incisivo de su declaración llegó al sugerir un trato preferencial para los equipos tradicionales, poniendo en tela de juicio su ausencia en escenarios con deficiencias. Autuori insinuó una posible crítica a la organización de la liga al afirmar: “Uno empieza a entender por qué Alianza Lima y Universitario no vinieron a jugar acá, mientras tanto otros equipos vienen”. Con esto, deslizó la idea de que otros clubes, como los norteños, terminan jugando “por jugar” en plazas alternas como Trujillo, mientras que los grandes evitan las canchas en peores condiciones.

¿Alianza Lima y Universitario fueron beneficiados?

El técnico de Cristal extendió su reproche a los órganos reguladores de la Liga 1, criticando la permisividad al inicio de la temporada. “Hay muchas cosas en el fútbol peruano que se deben hablar, hay que dejar de tener miedo. El fútbol peruano merece mucho más, el jugador y el hincha peruano, todos merecen mucho más”, demandó. Autuori manifestó su indignación por las inspecciones que, a pesar de realizarse, permiten el juego en estadios que incumplen los requisitos mínimos de un torneo profesional.

Visiblemente irritado, Autuori se posicionó como una voz sin miedo al statu quo, diferenciándose de otros colegas o dirigentes. “Quizás no pueden hablar porque es justificativa para ellos, pero yo sí puedo hablar porque estoy en el fútbol hace muchos años, en el Perú ya estuve varios años y quiero ver al fútbol peruano arriba”, afirmó con firmeza, impulsado por su deseo de ver una mejora real.

Paulo Autuori muy crítico desde Sporting Cristal

Finalmente, el entrenador concluyó con un ultimátum: “¿Vamos a hablar de fútbol acá? Cómo es posible, es para estar molesto. Quizás todos estamos obligados a jugar acá pero nadie habla nada”. El mensaje de Autuori es un claro llamado a que la Liga 1 debe elevar sus estándares de infraestructura para alcanzar la seriedad y el respeto que demanda una competición verdaderamente profesional.

