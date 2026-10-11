Roberto Mosquera le puso paños fríos al triunfazo de Sporting Cristal en Cajamarca: “No vamos a celebrar nada”

Sporting Cristal se impuso de visita ante UTC y Roberto Mosquera se mostró muy tranquilo en conferencia de prensa. Conoce exactamente lo que dijo el estratega celeste.

Luego de mucho tiempo y de un inicio de temporada bastante complicado, por decirlo de alguna manera, Sporting Cristal por fin puede respirar un aire positivo en la interna gracias a los resultados que ahora sí los acompañan. Acaban de vencer 1-0 a UTC jugando en la ciudad de Cajamarca y al margen del éxtasis de los hinchas rimenses, Roberto Mosquera le puso paños fríos a la situación.

Publicidad

Fiel a su estilo y tratando de darle calma a un momento que sin duda alguna es muy bueno, pero que por ahora no significa ninguna obtención de por medio, Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa para explicar sus más sinceras sensaciones. Recordando un poco el pasado reciente en donde recibieron durísimas críticas, ahora asegura que seguirán trabajando mucho más fuerte.

“Es de valorar ganar un partido no solo en altura, sino con un equipo que nunca se entregó. Estamos muy orgullosos. Esto no queda acá, falta mucho todavía por delante. No vamos a celebrar absolutamente nada, pero sí tenemos consciencia que estamos en un buen momento y queremos mantenerlo“; comentó en primera instancia Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Publicidad

Asimismo, el entrenador de Sporting Cristal recordó un poco cómo han llegado a este buen momento grupal. “Hay un mérito importante porque de 3 puntos al borde del descenso estamos punteros. No es un trabajo mío solo, es de todos los que han creído en esta nueva fuerza que hemos traído desde el primer día. Estoy muy contento con los jugadores porque han sido algunos maltratados, pero dejamos eso atrás porque va a haber impedimentos en el camino“.

Fuente: El Diez.

Roberto Mosquera encontró el equipo estelar y titular en Sporting Cristal

Si bien muchos cuestionaron su regreso a Sporting Cristal y con el pasar de las jornadas se hablaba de la falta de buen juego en el equipo, hoy en día la presencia de Roberto Mosquera en el banquillo están dando sus frutos. Dentro de los aspectos más positivos que consiguió el entrenador para ser líderes del Torneo Clausura 2026 notamos que supo encontrar un equipo base y titular.

Publicidad

Así es. Luego de probar algunas variantes y sistemas, ahora Sporting Cristal se acomoda más con un 4-4-2 que brinda un mayor equilibrio para la idea de juego que se pretende. Respetando la identidad del club y cómo encarar cada uno de los partidos, ya sea de local o de visita, se ha podido apreciar un once mucho más consistente que viene dando la talla e ilusionando al aficionado luego de tiempo.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Michael Hoyos es el equipo estelar. Además, las opciones de recambio le dan otro aire al plantel ya que nombres como los de Hernán Barcos, Martín Távara, Luis Abram y Juan Manuel Cuesta siempre están listos.

Fuente: Sporting Cristal.

Publicidad

DATOS CLAVES