El insólito reclamo de los hinchas de Sporting Cristal tras vencer 1-0 a UTC: “Qué sanos somos”

Si bien ganaron en Cajamarca y ahora son líderes del Torneo Clausura 2026, el aficionado de Sporting Cristal no se queda tranquilo con una situación en particular que protagonizó Yoshimar Yotún.

Sporting Cristal hizo la tarea y se impuso ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca. Con un solitario gol por parte de Luis Iberico, los rimenses sumaron tres puntos realmente valiosos que los coloca como grandes candidatos al título. Ahora, durante el juego de esta tarde se dio una situación muy llamativa y singular que protagonizó Yoshimar Yotún.

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Fuente: Sporting Cristal.

Cuando el partido ya estaba 1-0 a favor de Sporting Cristal y los locales empezaron a acomodarse mejor, Roberto Mosquera realizó variantes y se dio la salida de Yoshimar Yotún a los 75 minutos. Si bien el reclamo de los hinchas no va en contra de Martín Távara por haber ingresado, los comentarios en redes sociales van hacia la decisión de que el capitán no fue amonestado por el árbitro.

¿Cómo así? Resulta que Yoshimar Yotún tiene cuatro tarjetas amarillas en este Torneo Clausura 2026 y por ende con una más hubiese quedado ausente del siguiente partido que será de locales ante Comerciantes Unidos. Al haber sido cambiado, quiere decir que el volante deberá cuidarse en demasía para no ser pintado en los siguientes duelos ante Alianza Lima y Cusco FC.

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“Yotún no se hizo sacar la amarilla, qué increíblemente sanos“, “Yotún tiene 4 amarillas, lo que significa que jugamos sin él contra Alianza o Cusco de visita” y “Ni eso sabe el inútil de Mosquera, lo saco antes de la amarilla y Yotún le reclamó”; fueron algunos de los reclamos más picantes de los hinchas de Sporting Cristal en contra del cambio de Yoshimar Yotún ante UTC en Cajamarca.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún luego del triunfo de Sporting Cristal ante UTC?

Yoshimar Yotún estuvo dentro de las figuras más importantes de Sporting Cristal en el más reciente triunfo ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón. Tras el pitazo final, fue entrevistado por L1 MAX para conocer sus impresiones del momento rimense que ahora los coloca como líderes del Torneo Clausura 2026. Mostrándose tranquilo y a la vez contento, la palabra del capitán fue clave.

“Venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, encontramos el gol y la verdad que estamos felices porque nos mantiene ahí arriba. Aún quedan más partidos. No miro atrás porque son cosas que pasan. La única manera es mirar hacia adelante, seguir trabajando y saber en la institución que estamos. Creo que hoy se refleja el gran trabajo que hemos hecho. A la hinchada, decirle muchas gracias porque siempre viene. Hicieron un banderazo y hoy llenaron el estadio, así que muy feliz”; declaró Yoshimar Yotún.

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