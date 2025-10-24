Tras perder ante Universitario, los 14 jugadores que podrían irse de Sporting Cristal y 4 son extranjeros

Sporting Cristal se despidió de la posibilidad del título del Torneo Clausura 2025 tras perder 0-1 ante Universitario de Deportes. Si bien las chances eran mínimas para los rimenses, ahora quedó demostrado que deberán pensar en la siguiente temporada y a partir de ello es que podrían darse algunas variantes muy importantes si nos referimos a la actual plantilla. Hasta 14 jugadores del equipo liderado por el profesor Paulo Autuori podría irse a fines de este año 2025.

Publicidad

Publicidad

Y es que para nadie es ninguna novedad que Sporting Cristal está en deuda con sus hinchas. Por más intentos de esfuerzos que haya podido hacer la directiva a mitad de la presente temporada con fichajes ciertamente importantes, como Miguel Araujo y Luis Abram por ejemplo, lo concreto es que no les alcanzó. La realidad indica que podría darse una purga en la interna con distintos nombres que terminan contrato junto a la finalización de la Liga 1 2025.

Estamos hablando específicamente de Irven Ávila, Diego Otoya, Fernando Pacheco, Martín Távara, Leandro Sosa, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Axel Cabellos, Fabrizio Lora, Alejandro Duarte, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro y Matías Córdova. Estos 14 jugadores estarían en evaluación ahora mismo para determinar cuál será su futuro en el equipo, aunque si fuera por decisión del hincha seguramente no querrían ver a ninguno en la siguiente temporada.

Fuente: @MDeportivope

Publicidad

Publicidad

¿Qué jugadores podrían irse y quiénes se quedarían en Sporting Cristal para el 2026?

Teniendo en cuenta la lista anteriormente expuesta de 14 jugadores que terminan su vínculo contractual con Sporting Cristal al término de la temporada 2025, veamos cómo podría darse la suerte de cada uno de ellos. Quienes no han tenido actividad continua en este campeonato serían los firmes candidatos a despedirse del club, tales como: Diego Otoya, Axel Cabellos, Fabrizio Lora, Alejandro Duarte, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro y Matías Córdova.

Luego, entre los protagonistas que podrían entrar en una especie de análisis por parte de la directiva podríamos mencionar a Fernando Pacheco, Martín Távara, Jhilmar Lora y Rafael Lutiger; mientras que otros como Irven Ávila, Nicolás Pasquini y Leandro Sosa se habla de que ya empezaron a cumplir un ciclo en la plantilla y que si realmente buscan un salto de calidad más importante, lo ideal serían encontrar refuerzos de mayor categoría y jerarquía.

Las declaraciones de Paulo Autuori tras perder ante Universitario por el Torneo Clausura 2025

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal, tomó la palabra luego de la dura derrota por 0-1 frente a Universitario de Deportes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Sorprendiendo a propios y a extraños, el brasileño destacó el juego que su equipo mostró durante gran parte del partido y enfatizó en que quedó satisfecho. No por ello quiso dejar de lado ni tampoco darse cuenta de que todavía deberán mejorar para encontrar una mejor finalización.

Publicidad

Publicidad

“Quedé satisfecho por la manera en que jugó el equipo todo el partido. El gol lo sufrimos anímicamente. Quedé contento con los jugadores ya que intentaron jugar al fútbol, tenemos que continuar así. El equipo pudo demostrar, en el primer tiempo con mayor físico, una movilidad muy grande. Sabíamos que la clave del partido era en el mediocampo. En el segundo tiempo se pierde claridad, mientras el tiempo va pasando”; comentó el profesor en conferencia de prensa.

Tweet placeholder

ver también Yotún provoca a Universitario con duras palabras tras el tropiezo de Sporting Cristal