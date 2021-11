Sporting Cristal cayó derrotado con Alianza Lima en la primera final por el título nacional por 1-0. Esto no disminuyó las esperanzas de los celestes quienes por parte de Roberto Mosquera hicieron saber que lucharían en el compromiso de vuelta. Inclusive el estratega ‘rimense’ se animó a contar una anécdota con Carlos Bustos.

"Cuando él dirigía Melgar, una vez me dijo que me veía cuando jugaba en Talleres y me mencionó que era un crack jugando por la derecha. Me sorprendió. Luego lo comencé a mirar y me di cuenta que en ese momento estaba en menores", sostuvo el técnico de Sporting Cristal en dicha anécdota con el argentino.

Luego Roberto Mosquera dijo: "Felicité al 'Profe' Bustos porque creo que hizo un gran planteamiento. Tenemos un buen feeling y buena química. Cada uno pelea por lo que quiere y está bien", agregó el técnico ’bajopontino’ dando a mostrar el tipo de profesional que es muy aparte de un partido perdido o ganado.

En esta segunda final cada estratega peleará por sus intereses, ambos quieren salir campeones, sin duda alguna, pero el equipo de Carlos Bustos tiene una ligera ventaja, mientras que los celestes tendrán que anotar dos goles para salir campeones. En el caso de que Sporting Cristal solo marque un tanto y los 90 minutos termine 1-1, ambas escuadras se irían a los tiempos suplementarios, de 15 cada tiempo. Si persiste la igualdad todo se definirá en los penales.