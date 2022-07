Joffre Escobar, nuevo delantero de Sporting Cristal, habló sobre sus primeros días en La Florida tras su llegada al club 'celeste'. El exjugador de San Martín, señaló que este es un bonito reto en su carrera, y que demostrará por qué el club 'bajopontino' se fijó en él, para reforzar la plantilla de Roberto Mosquera en el Torneo Clausura.

"Fue algo muy rápido, yo estaba en San Martín, mi representante me llamó y me dijo que Cristal estaba interesado en contar conmigo en el Clausura. No lo dudé y di el paso para que Cristal negocie con Huachipato", dijo en una entrevista para Radio Ovación.

"Los compañeros me han recibido muy bien, me han apoyado desde el primer momento. El 'profe', sé lo que quiere en la cancha, lo que me ha pedido, ve condiciones en mí y por eso me llamaron. En cada entrenamiento trato de hacerlo lo mejor y si me toca jugar lo haré de la mejor manera", agregó el atacante 'rimense'.

"Es un bonito reto en mi carrera, he tenido otros retos también muy lindos en el pasado pero ahora estoy viviendo el presente y estoy muy contento de estar acá. Será un bonito desafío demostrar por qué se fijaron en mí. Cristal juega muy bien, tiene muy buenos jugadores de buen pie y eso me motivó a venir acá. Tiene un juego muy vistoso y eso sería bueno para mi carrera, poderme acoplar a ello", aseguró Joffré Escobar.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Fecha 2 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal visitará a FBC Melgar, en duelo que está pactado para el domingo, 17 de julio, a las 3:30 p.m.(hora peruana) y se jugará en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Ambos equipos sumaron tres puntos en la primera jornada. El cuadro 'rojinegro' venció 1-0 a Carlos A. Mannucci y los 'celestes' ganaron 4-3 a Sport Huancayo.