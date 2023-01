Sporting Cristal anunció el fichaje del defensor central Ignacio da Silva; no obstante, esta mañana recién se llevó a cabo su presentación oficial como nuevo jugador del cuadro rimense. Posteriormente, brindó una conferencia de prensa.

En la rueda de preguntas, el zaguero fue consultado sobre cual fue el motivo principal que influyó en su decisión de apostar por seguir su carrera profesional en el fútbol peruano. El central respondió lo siguiente.

“Yo conocía Sporting Cristal, porque siempre figuraba en los campeonatos sudamericanos y se enfrentaba a los equipos brasileros. Sé de su grandeza y que busca ganar títulos. Eso me motivó bastante a venir”, indicó.

Después, el ex jugador del Bahía, agradeció al plantel celeste por el buen recibimiento que le dieron a su llegada al equipo: “Fui bien recibido por todo el equipo. Me he adaptado muy bien y me están ayudando de la mejor manera posible. Hasta me apoyan con el idioma y a adaptarme a mi posición. Hablo bastante con Gianfranco Chávez y Rafa (Lutiger)”.

Finalmente cerró la nota hablando sobre sus objetivos: “Mis expectativas son las mejores posibles, agradezco al club por permitirme vestir esta camiseta y estoy enfocado también para la Copa Libertadores”, sentenció el central.