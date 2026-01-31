¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic y dónde ver la final de Australian Open 2026?

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volverán a verse las caras en una final de Grand Slam. El escenario será el mítico Rod Laver Arena en el marco del Australian Open 2026, en donde por cierto ambos tenistas llegan con un nivel realmente superlativo por lo que han podido demostrar a lo largo de la competencia. Es así que a continuación conocerás todos los pormenores de esta tremendo duelo.

En cuanto a los resultados previos a esta gran final del Australian Open, Carlos Alcaraz se impuso por 3-2 ante Alexander Zverev en la semifinal. En parciales de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5; se vivió uno de los encuentros más emotivos de la competición. Antes de ello vimos cómo el español también superó a Álex de Miñaur, Tommy Paul, Corentin Moutet, Yannick Hanfmann y Adam Walton.

Por otro lado, Novak Djokovic demostró una enorme vigencia a sus 38 años de edad cuando en la semifinal derrotó 3-2 a Jannik Sinner en parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Luego de casi dos años volverá a jugar una final de Grand Slam y en rondas anteriores pudo imponerse frente ante Lorenzo Musetti, Botic van de Zandschulp, Francesco Maestrelli y Pedro Martínez.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la final de Australian Open 2026?

01:30 | Estados Unidos (Pacífico-PST)

02:30 | Estados Unidos (Montaña-MST) y México

03:30 | Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

04:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

05:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

09:30 | España

¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la final de Australian Open 2026?

Estados Unidos | TV: ESPN, ESPN2. Streaming: ESPN+, app ESPN y Disney+.

Sudamérica | TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.

España | TV: Eurosport 1/2. Streaming: Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+ y Orange TV.

Centroamérica | TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.

