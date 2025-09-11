Con Ignacio Buse, Perú vs. Portugal: días y horarios para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

Perú y Portugal se enfrentan desde este viernes 12 de septiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 con el objetivo de lograr uno de los 13 lugares a la fase clasificatoria de 2026. El duelo se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición en Lima y tendrá a las máximas figuras del tenis peruano, incluido Ignacio Buse en su mejor momento.

Hay mucha expectativa por la serie entre Perú y Portugal. Es que el equipo sudamericano, comandado por el histórico Luis Horna, viene en alza con sus dos raquetas principales en buen momento, además de confirmarse el regreso de Juan Pablo Varillas. En tanto, los lusos llegan con Nuno Borges, número 52 del ranking ATP, como gran figura

Ignacio Buse es la principal figura de Perú para esta serie. Está en su mejor ranking ATP llegando al puesto 112, viene de salir campeón en el Challenger 125 de Sevilla, además de debutar en un cuadro principal de Grand Slam con su participación en el US Open (perdió en primera ronda ante Ben Shelton).

Por su parte, Gonzalo Bueno también está en buen momento, luego de que hace pocos días alcanzó su mejor ranking ATP con el puesto 205. Será el segundo singlista, acompañando a Ignacio Buse en la primera jornada.

En tanto, el dobles será uno de los puntos claves para las aspiraciones de Perú de meterse en los Playoffs de la Copa Davis 2026. Buse jugaría en pareja con Juan Pablo Varillas. Sin embargo, existe la posibilidad de que Alexander Merino, número 117 del ranking ATP en dobles, pueda jugar por el ‘Colo’.

¿Cómo se jugará la serie Perú vs. Portugal?

Perú y Portugal se enfrentan los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima. En juego está la clasificación a la fase clasificatoria de 2026.

Este jueves 11 de septiembre se realizó el sorteo de los duelos para cada punto de la serie. Las acciones comenzarán con los dos partidos singles este viernes 12, mientras que el dobles y los otros dos singles se disputarán al día siguiente, sábado 13 de septiembre.

Orden para los partidos entre Perú y Portugal

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE (Desde las 4:00 p.m.)

Partido 1: Gonzalo Bueno (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal).

Partido 2: Ignacio Buse (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal).

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE (Desde las 2:00 p.m.)

Partido 3: Ignacio Buse-Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Francisco Cabral-Nuno Borges (Portugal).

Partido 4: Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal).

Partido 5: Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal).

Los partidos para la serie Perú vs. Portugal (Copa Davis).

¿Dónde ver en vivo Perú vs. Portugal por TV?

Perú vs. Portugal, serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025, se podrá ver en vivo por TV en Perú por la señal abierta de TV Perú (Canal 7).