Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Davis

Con Ignacio Buse, Perú vs. Portugal: días y horarios para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

Perú se enfrenta a Portugal por un lugar en la fase clasificatoria de 2026 en la Copa Davis. Ignacio Buse es una de las figuras que tendrá Luis Horna en el equipo.

Por Hugo Avalos

Ignacio Buse será parte de la serie entre Perú y Portugal.
© Federación Peruana de TenisIgnacio Buse será parte de la serie entre Perú y Portugal.

Perú y Portugal se enfrentan desde este viernes 12 de septiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 con el objetivo de lograr uno de los 13 lugares a la fase clasificatoria de 2026. El duelo se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición en Lima y tendrá a las máximas figuras del tenis peruano, incluido Ignacio Buse en su mejor momento.

Hay mucha expectativa por la serie entre Perú y Portugal. Es que el equipo sudamericano, comandado por el histórico Luis Horna, viene en alza con sus dos raquetas principales en buen momento, además de confirmarse el regreso de Juan Pablo Varillas. En tanto, los lusos llegan con Nuno Borges, número 52 del ranking ATP, como gran figura

Ignacio Buse es la principal figura de Perú para esta serie. Está en su mejor ranking ATP llegando al puesto 112, viene de salir campeón en el Challenger 125 de Sevilla, además de debutar en un cuadro principal de Grand Slam con su participación en el US Open (perdió en primera ronda ante Ben Shelton).

Publicidad

Por su parte, Gonzalo Bueno también está en buen momento, luego de que hace pocos días alcanzó su mejor ranking ATP con el puesto 205. Será el segundo singlista, acompañando a Ignacio Buse en la primera jornada.

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse en ATP

ver también

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse en ATP

En tanto, el dobles será uno de los puntos claves para las aspiraciones de Perú de meterse en los Playoffs de la Copa Davis 2026. Buse jugaría en pareja con Juan Pablo Varillas. Sin embargo, existe la posibilidad de que Alexander Merino, número 117 del ranking ATP en dobles, pueda jugar por el ‘Colo’.

¿Cómo se jugará la serie Perú vs. Portugal?

Perú y Portugal se enfrentan los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima. En juego está la clasificación a la fase clasificatoria de 2026.

Publicidad

Este jueves 11 de septiembre se realizó el sorteo de los duelos para cada punto de la serie. Las acciones comenzarán con los dos partidos singles este viernes 12, mientras que el dobles y los otros dos singles se disputarán al día siguiente, sábado 13 de septiembre.

Orden para los partidos entre Perú y Portugal

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE (Desde las 4:00 p.m.)

  • Partido 1: Gonzalo Bueno (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal).
  • Partido 2: Ignacio Buse (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal).

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE (Desde las 2:00 p.m.)

  • Partido 3: Ignacio Buse-Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Francisco Cabral-Nuno Borges (Portugal).
  • Partido 4: Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal).
  • Partido 5: Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal).
Publicidad
Los partidos para la serie Perú vs. Portugal (Copa Davis).

Los partidos para la serie Perú vs. Portugal (Copa Davis).

¿Dónde ver en vivo Perú vs. Portugal por TV?

Perú vs. Portugal, serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025, se podrá ver en vivo por TV en Perú por la señal abierta de TV Perú (Canal 7).

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Tras hacer historia en el US Open, Ignacio Buse vuelve a la acción en el Challenger de Sevilla
Tenis

Tras hacer historia en el US Open, Ignacio Buse vuelve a la acción en el Challenger de Sevilla

Tras el US Open, el próximo gran objetivo de Ignacio Buse para ascender a Perú
Tenis

Tras el US Open, el próximo gran objetivo de Ignacio Buse para ascender a Perú

El impactante avance de Gonzalo Bueno en el ranking ATP
Otros

El impactante avance de Gonzalo Bueno en el ranking ATP

¿Perú y Chile se lo pelean? El DT argentino que gusta a Jean Ferrari y sigue La Roja para reemplazar a Ricardo Gareca
Eliminatorias Conmebol

¿Perú y Chile se lo pelean? El DT argentino que gusta a Jean Ferrari y sigue La Roja para reemplazar a Ricardo Gareca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo