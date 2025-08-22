Ignacio Buse, tenista peruano, 136º del ranking ATP, tendrá un debut inolvidable en su primer cuadro principal de Grand Slam. Luego de superar la qualy del US Open 2025 al vencer este viernes a Kimmer Coppejans (194º), le tocará un durísimo rival en primera ronda y en un estadio impactante, el más grande del mundo.

Es que se confirmó su debut en el cuadro principal del US Open para el próximo domingo 24 de agosto desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Arthur Ashe, considerado el estadio de tenis más grande de todo el mundo. ¿Su rival? Será ni más ni menos que el actual número 6 del mundo, el estadounidense Ben Shelton.

A Buse no le favoreció el sorteo realizado hace algunos días del cuadro principal del US Open, ni tampoco su ranking y preclasificación en la qualy. Así, enfrentará a Ben Shelton, un rival que llega en gran momento y está considerado la gran esperanza de los Estados Unidos para pelear por el título en este Grand Slam.

¿Quién es Ben Shelton, el rival de Ignacio Buse?

Ben Shelton, de 22 años y nacido en Atlanta, Georgia, es el actual número 6 del ranking ATP, el mejor de toda su carrera. Llega en gran momento al US Open, ya que viene de ganar el Masters 1000 de Canadá, su título más importante por ahora.

Ben Shelton, rival de Ignacio Buse en el US Open 2025 (Getty Images).

Los resultados de este estadounidense en este 2025 han sido realmente superlativos. Fue semifinalista del Abierto de Australia a comienzos de año, además de tener sus mejores actuaciones en los Grand Slam de Roland Garros (cuarta ronda) y Wimbledon (cuartos de final).

En el Masters 1000 de Toronto, aprovechó las bajas de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic para lograr una enorme actuación. En la final, superó al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3).

Su mejor actuación en el US Open se dio en 2023, cuando apenas tenía 20 años. Llegó hasta las semifinales donde cayó en tres sets ante Novak Djokovic. En aquel torneo tuvo buenas presentaciones ganándole a Dominic Thiem, Tommy Paul y a Frances Tiafoe.

Los detalles del debut en Ignacio Buse en el US Open 2025

Ignacio Buse enfrentará este domingo 24 de agosto a Ben Shelton desde las 11:00 a.m. (hora Perú) en el Estadio Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, Nueva York.

El partido entre el peruano y el estadounidense, así como la cobertura de todos los duelos del US Open, se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+.

